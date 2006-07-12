دانشگاه آزاد تبريز فاقد بيمارستان آموزشي است / بيمارستان هاي دولتي با دانشجويان دانشگاه آزاد رفتار مناسبي ندارند

"حسين استادي" - دبير كانون سلامت رفتاري دانشگاه آزاد تبريز در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: دانشكده علوم پزشكي دانشگاه آزاد تبريز با 20 سال سابقه تاسيس به عنوان دومين دانشكده علوم پزشكي در بين هفت دانشكده علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي است كه از فقدان بيمارستان آموزشي مستقل رنج مي برد.

وي اضافه كرد: در بيمارستان هاي دولتي با دانشجويان دانشگاه آزاد مانند شهروند درجه دو رفتار مي شود و اصولا دانشجويان دانشگاه آزاد صرفا به بيمارستان هاي درجه 2 و 3 معرفي مي شوند.



"استادي" اظهار داشت: دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد تبريز داراي 1500 دانشجو است و فقط 8 كلاس دارد. اين دانشكده با وجود شهريه هاي سنگيني كه در رشته پزشكي پرداخت مي شود مانند يك مدرسه است كه در سال هاي اخير نسبت به سال هاي اوليه تاسيس با تنزل مواجه بوده است.

دبير كانون سلامت رفتاري دانشگاه آزاد تبريز خاطرنشان كرد: رشته پزشكي رشته اي است كه بايد اطلاعات فعالان آن مداوم به روز شود ولي دانشگاه آزاد تبريز از نظر امكانات كتابخانه اي و قرائت خانه اي در ضعف است و مجلات به روز تأمين نمي شود نيست و اينترت در دسترس دانشجويان نيست. دانشكده پزشكي يك اتاق كامپيوتر دارد كه براي تدريس از آن استفاده مي شود و امكان آن لاين بودن دانشجويان وجود ندارد.

وي با اشاره به ارتقاي دانشگاه آزاد تبريز به دانشگاه جامع گفت: با وجود آنكه دانشگاه آزاد تبريز به دانشگاه جامع ارتقا يافته است ولي حتي از نظر سرانه فضاي آموزشي نيز با استانداردهاي لازم فاصله زيادي دارد. استاندارد سرانه فضاي آموزشي در دانشگاه هاي جامع بايد 5/4 متر مربع باشد اين در حالي است كه در دانشگاه آزاد تبريز معادل 8/1 متر مربع است.