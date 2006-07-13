62 نفر در حوزه علميه فاطمه الزهرا مشغول به تحصيل هستند

مدير حوزه علميه خواهران مراغه در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت : حوزه علميه فاطمه الزهرا (س) از سال 72 در محل سابق حوزه برادران تاسيس شد. طلاب اين حوزه با مدرك سيكل پذيرش شده و هم اكنون نزديك به 62 نفر در آن مشغول به تحصيل بوده و اين مركز تا كنون نزديك به 40 نفر فارغ التحصيل داشته است.

واعظي گفت : در سال آينده تحصيلي نزديك به 30 طلبه خواهر به اين مجموعه اضافه خواهند شد. دروس پايه هاي اول تا هفتم در اين مدرسه با حضور نزديك به 12 استاد تدريس شده و 5 مدرس، كتابخانه اي با دو هزار عنوان كتاب و نوارخانه آموزشي با بيش از هزار نوار كاست، يك دستگاه رايانه و خوابگاه از امكانات آموزشي اين مركز است.

وي افزود : نزديك به 35 طلبه در خوابگاه اين حوزه اقامت دارند كه از شهرهاي مختلف مانند سلماس، اروميه ، زنجان هستند. سيستم گرمايي اين مدرسه شوفاژ است كه با توجه به گراني سوخت در اين شهر ، مشكلاتي را ايجاد مي كند، در تابستان هم از پنكه استفاده مي شود كه با توجه به سردسير بودن منطقه ، تنها در خرداد ماه نيازهاي موقتي را ايجاد مي كند.

مدير حوزه علميه فاطمه الزهرا(س) مراغه گفت : با همت امام جمعه شهر، اساتيد اين حوزه تامين شده و در مجموع مشكل خاصي در اين حوزه وجود ندارد.