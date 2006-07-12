توافق دانشگاه شيكاگو و دولت ايران براي بازگرداندن لوح هاي باستاني به ايران

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، به نقل از دانشگاه شيكاگو، پيش از اين دادگاهي در آمريكا، جمهوري اسلامي ايران را به حمايت از حماس در بمب گذاري سال 1997 كه منجر به كشته شدن 5 نفر و زخمي شدن 192 تن شده بود، متهم كرده و تهران را به پرداخت 5/423 ميليون دلار به خانواده قربانيان ملزم دانسته بود.

اين الواح مجموعه اي از 300 لوح گلي با متوني به خط ميخي است كه قدمت آنها به سال هاي 330 تا 553 قبل از ميلاد برمي گردد. اين الواح براي انجام امور تحقيقاتي از سال 1937 نزد موسسه خاورشناسي دانشگاه شيكاگو به امانت گذاشته شد.

يكي از قضات فدرال آمريكا ماه گذشته حكم داده بود كه اين دانشگاه بايد الواح را به حراج گذاشته و درآمد حاصل از آن صرف پرداخت غرامت به قربانيان سال 1997 كند.

گزارش "مهر" حاكيست ، از سويي مدير موزه خاورشناسي دانشگاه شيكاگو در نامه اي به مقامات فرهنگي ايران از اين لوح ها به "مجموعه مطالعاتي غير منقول" ياد كرد و گفت: اين الواح نبايد موضوع جنگ هاي سياسي قرار گيرد. حفاظت از ميراث فرهنگي و سوژه هاي تحقيقاتي، امري مهم و اساسي براي ما تلقي مي شود.

به گفته "گيل استين" ، ايران از سازمان ملل و يونسكو براي جلوگيري از به تاراج رفتن ميراث فرهنگي خود درخواست كمك كرده است.

در همين حال "حميدرضا آصفي" سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در واكنش به راي دادگاه آمريكا اظهار داشت: از دولت آمريكا انتظار داريم كه واكنشي جدي و زودهنگام براي جلوگيري از اجراي راي اين دادگاه داشته باشد.