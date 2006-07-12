شرايط اعزام طلاب طرح هجرت اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام "نبوي" - معاون تبليغ مركز مديريت حوزه علميه قم در خصوص شرايط اعزام روحانيون در طرح بلند مدت هجرت گفت: با توجه به اينكه اعزام مبلغان به مناطق مورد نياز جذب طلاب توانمند، پشتيباني علمي و ارزيابي عملكرد آنان از وظايف اين معاونت است، تلبس دائم به لباس مقدس روحاينت، انجام سطح دو حوزه، استقرار به همراه خانواده در محل تبليغ، دارا بودن حداقل 25 سال سن و تعهد حداقل يك سال استقرار در محل تبليغ از جمله شرايط اعزام روحانيون است.

وي با اشاره به امكان تحصيل غيرحضوري مبلغان اعزامي افزود: طلاب در صورت تمايل مي توانند به صورت غيرحضوري با استفاده از نرم افزارهاي درسي ادامه تحصيل دهند و علاوه بر آموزش علوم حوزوي از آموزش هايي نظير شيوه ها و مهارت هاي تبليغي، آموزش هاي منطقه اي براساس نياز استان، آموزش مباحث مورد نياز خانواده و برگزاري امتحانات احكام و تفسير قرآن برخوردار شوند.