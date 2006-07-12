سياست اقتصادي دولت انقباضي است يا انبساطي؟

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر، ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: در جلسه اي كه به منظور مبارزه با گراني هاي اخير بين جمعي نمايندگان دولت و مجلس تشكيل شد، نمايندگان مجلس از دولت خواستند تا مشخص كند سياست اقتصاد انقباضي را دنبال مي كند يا اقتصاد انبساطي؟

عاشوري ادامه داد: بر خلاف اظهارات رئيس جمهور، اظهارات برخي از اعضاي هيئت دولت، سياست هاي اقتصادي متناقض را در بين آنها نشان مي دهد.

وي همچنين به گزارش وزير اقصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي در كميسيون اقتصادي، به منظوركنترل حجم نقدينگي در كشور اشاره كرد.

وي با اشاره به آخرين تغييرات در شاخص بهاي كالا و خدمات مناطق مختلف شهري - منتشر شده توسط بانك مركزي اشاره و تصريح كرد: مقايسه اين شاخص‌ها بين ارديبهشت و خرداد ماه سال جاري حاكي از افزايش چشمگير قيمت‌ها در سطح كشور است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه تازه ترين آمار افزايش قيمت‌ها در گروه هاي مسكن و سوخت، خوراك، پوشاك، حمل ونقل و ارتباطات، لوازم خانگي، كالا و خدمات متفرقه، كالا و خدمات مصرفي، تفريح تحصيل ومطالعه و بهداشت و درمان را ياد آور شد و خاطر نشان كرد: دو گروه خوراكي‌ها و همچنين مسكن و سوخت نقش پايه اي را در زندگي خانوارها ايفا مي كنند.

وي افزود: قيمت گروه مسكن و سوخت، در ارديبهشت 7/0 درصد افزايش نسبت به فرورين و در خرداد اين ميزان به 9/11 درصد نسبت به ارديبهشت ماه سال جاري افزايش يافته است. همچنين در گروه خوراكي‌ها كه شامل 15 نوع از اقلام اساسي اين گروه است، اين رقم از 2 درصد ارديبهشت به 9 درصد در خرداد ماه سال جاري رسيده است.