  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۱

مجلس از دولت در پي اعلام افزايش قيمت‌ها در ماه گذشته خواستار شد؛

سياست اقتصادي دولت انقباضي است يا انبساطي؟

سياست اقتصادي دولت انقباضي است يا انبساطي؟

با اعلام افزايش قيمت اقلام مختلف مصرفي، نمايندگان مجلس از دولت خواستند تا موضع اقتصادي خود را به طور واضح مشخص كند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر، ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: در جلسه اي كه به منظور مبارزه با گراني هاي اخير بين جمعي نمايندگان دولت و مجلس تشكيل شد، نمايندگان مجلس از دولت خواستند تا مشخص كند سياست اقتصاد انقباضي را دنبال مي كند يا اقتصاد انبساطي؟

عاشوري ادامه داد: بر خلاف اظهارات رئيس جمهور، اظهارات برخي از اعضاي هيئت دولت، سياست هاي اقتصادي متناقض را در بين آنها نشان مي دهد.

وي همچنين به گزارش وزير اقصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي در كميسيون اقتصادي، به منظوركنترل حجم نقدينگي در كشور اشاره كرد.

وي با اشاره به آخرين تغييرات در شاخص بهاي كالا و خدمات مناطق مختلف شهري - منتشر شده توسط بانك مركزي اشاره  و تصريح كرد: مقايسه اين شاخص‌ها بين  ارديبهشت و خرداد ماه سال جاري  حاكي از افزايش چشمگير قيمت‌ها در سطح كشور است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه تازه ترين آمار افزايش قيمت‌ها در گروه هاي مسكن و سوخت، خوراك، پوشاك، حمل ونقل و ارتباطات، لوازم خانگي، كالا و خدمات متفرقه، كالا و خدمات مصرفي، تفريح تحصيل ومطالعه و بهداشت و درمان را ياد آور شد و خاطر نشان كرد: دو گروه خوراكي‌ها و همچنين مسكن و سوخت نقش پايه اي را در زندگي خانوارها ايفا مي كنند.

وي افزود: قيمت گروه مسكن و سوخت، در ارديبهشت 7/0 درصد افزايش نسبت به فرورين  و در خرداد اين ميزان به 9/11 درصد نسبت به ارديبهشت ماه سال جاري افزايش يافته است. همچنين  در گروه خوراكي‌ها كه شامل 15 نوع از اقلام اساسي اين گروه است، اين رقم از 2 درصد ارديبهشت به 9 درصد در خرداد ماه سال جاري رسيده است. 

کد مطلب 351721

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها