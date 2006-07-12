شرايط بايد براي واگذاري معاوضه نفت به بخش خصوصي فراهم شود

حسن مرادي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر، افزود: دولت مجبور به انجام فرايند معاوضه و توزيع نفت و سوخت در كليه نقاط كشور است اما بخش خصوصي هيچ اجباري به اين كار ندارد و عهده گرفتن آن را تنها براي دستيابي به سود انجام مي دهد.

وي در اين باره توضيح داد: اگر دولت فرآيند معاوضه نفت را انجام ندهد ناچار به انتقال نفت، به شهرهاي شمالي كشور و لوله كشي از جنوب به شمال و پرداخت هزينه هاي سنگين حمل و نقل نفت است، بنا بر اين در فرايند مذكور كه دولت بايد بابت نفت شيرين كشورهاي آسياي ميانه، بين 5 تا 10 سنت بيشتر از نفت ترش ايران را بپردازد، منفعت ظاهري وجود ندارد، اما در انجام فرآيند سواپ، منافع كلان دولت، با بررسي تمام هزينه ها در نظر گرفته مي شود.

وي با تاكيد بر اين كه دولت ناچار به تامين سوخت كشور است ? افزود: اما بخش خصوصي عهده دار اين وظايف دولت نيست و اين بخش فقط سود اقتصادي خود را در نظر مي گيرد.

مرادي در ادامه با ارزيابي امكانات بخش خصوصي در فرآيند معاوضه ، گفت: از طرفي ديگر اگر كشور مبدا كالاهاي ديگري را به غير از نفت، مطالبه كند، بخش خصوصي امكان واگذاري هر كالايي را نخواهد داشت، در حالي كه دولت از اين توانايي برخوردار است.

عضو كميسيون انرژي مجلس ادامه داد: علاوه بر اين، بخش خصوصي از امكاناتي مثل بندر و نفتكش برخوردار نيست و بايد اين امكانات را از دولت اجاره كند.

نماينده مردم اراك درمجلس با اشاره به جلسه اخير كميسيون انرژي مجلس با مقامات ارشد وزارت نفت، افزود: سوال نمايندگان مجلس ازمسئولان وزارت نفت اين بود كه آيا اين وزارتخانه شرايط مذكور را براي واگذاري معاوضه به بخش خصوصي فراهم مي كند؟

وي با ذكر اين بعضي ها تصور مي كنند كه بخش خصوصي توانايي بر عهده گرفتن معاوضه را داراست، تصريح كرد: بنا به عقيده مسئولان وزارت نفت و اعضاي كميسيون انرژي مجلس در حال حاضر اين شرايط فراهم نيست.

وي با اشاره به اين كه موانع قانوني بر سر راه اين امر قرار دارند، افزود: قوانين و مصوبات به گونه اي وضع شده اند كه معاوضه را در انحصار دولت مي بينند و مانع حضور بخش خصوصي در اين عرصه مي شوند.

مرادي خاطرنشان كرد: به اين جهت، قوانين براي واگذاري معاوضه به بخش خصوصي اصلاح شده و مقدمات حضور آنان در اين بخش فراهم مي شود.