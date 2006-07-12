روستاييان نبايد در برنامه هاي اوقات فراغت ناديده گرفته شوند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، عبدالله سهرابي در جلسه ستاد اوقات فراغت استان مركزي افزود: عدالت در اين زمينه نيز بايد رعايت شود و جوانان و نوجوانان روستايي نبايد از قلم بيفتند.

وي با اشاره به اينكه بخشي از جوانان روستايي در تابستان به كارهاي كشاورزي مشغول هستند ، افزود: اوقات فراغت تنها به تابستان اختصاص ندارد و در طول سال بايد اوقات جوانان و نوجوانان را با برنامه هاي اساسي و مفيد پر كرد.

استاندار استان مركزي توجه به دختران را از ديگر اولويت هاي مهم در برنامه اي اوقات فراغت خواند و گفت: در زمان هاي مختلف شاهد ناديده گرفتن دختران در برنامه ها و برنامه ريزي ها بوديم كه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

وي با تاكيد بر همگرايي دستگاه هاي متولي برگزاري برنامه هاي اوقات فراغت در استان تصريح كرد: ارتباط درست و منطقي با جوانان و كاربردي گردن آموزش براي شركت كنندگان در اين برنامه ها مي تواند ضريب استفاده از امكانات را بالا ببرد.

سهرابي با اشاره به لزوم نياز سنجي در برنامه ريزي براي اوقات فراغت ، افزود: مخاطب شناسي و تقاضا محوري گذران اوقات فراغت بايد مورد توجه متوليان باشد تا استقبال جوانان را در پي داشته باشد.

وي هدف شوم امروز دشمن را جوانان و نوجوانان كشور خواند و گفت: دشمن دست به هر كارضد فرهنگي و مخرب براي گمراه كردن جوانان ايراني مي زند و در اين مسير كار فرهنگيان و دستگاه هاي مرتبط سنگين است كه تنها توجه به نيازجوانان و برنامه ريزي است كه مي تواند ما را پيروز ميدان كند.

به گزارش مهر ، در اين جلسه فرمانداران شهرستان هاي استان و متوليان اوقات فراغت استان فعاليت هاي خود در زمينه برنامه ريزي براي اوقات فراغت را عنوان كردند.

بيش از 20 هزار نفر چوان و نوچوان در استان مركزي در تابستان امسال از برنامه هاي اوقات فراغت استان استفاده خواهند كرد.