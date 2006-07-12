مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش :

انتقاد نمايندگان مجلس نسبت به گراني هاي اخير ؛ پاسخ هاي سياسي و توجيه هاي اقتصادي دولت قانع كننده نيست

لاريجاني پس ازديدار با سولانا، مذاكره روند طولاني را مي طلبد

رئيس جمهوردر آذربايجان شرقي : بيكاري در كشور براي مسئولان ننگ است



اعتماد ملي :

احمدي نژاد خطاب به حاميان اسرائيل : بساط صهيونيست ها را جمع كنيد

رضا امراللهي: ايده غني سازي اورانيوم به قبل از انقلاب باز مي گردد

براي جلوگيري از جنگ داخلي ، رهبران مذهبي عراق متحد مي شوند



اعتماد:

مذاكره لاريجاني با سولانا بدون نتيجه پايان يافت، ديدار اول بدون گل ، مساوي

يارانه انرژي بن بست اقتصاد ايران

آخرين برآورد، جمعيت ايران : 5/68 ميليون



ابرار:

احمدي نژاد : دولت هيچ توجهي به احزاب و گروه ها ندارد

درتذكري به وزير نيرو؛ نمايندگان مجلس خواستار بررسي دلايل قطع مكرر برق و خاموشي هاي گسترده دركشور شدند

دبيركل جامعه زينب (س) : انتقاد منصفانه مخالفان از دولت را تخريب نمي دانيم



ابتكار:

درعقد قرار دادها و برگزاري مناقصات تخلفي صورت نگرفته است؛ گزارش تحقيق و تفحص از وزارت نفت نهايي شد

به موجب تاييد نمايندگان مجلس ؛ لايحه خدمات كشوري به كميسيون مشترك رفت

دولت و مجلس در مورد بنزين به توافق نرسيدند؛ نه با واردات موافقيم نه با سهميه بندي



اسرار:

انتقاد نماينده اكثريت از سايت هاي زنجيره اي دولت ساخته

خوش چهره: تناقض موجود در سياست هاي اقتصادي دولت بايد رفع شود

رئيس سازمان مديريت: به اين زودي ها بنزين كوپني نمي شود



پول :

احمد توكلي اعلام كرد: تراز حساب ذخيره ارزي منفي شد

آسيب پذيران كوپن مرغ و خرما و حبوبات مي گيرند

بيمه نوين 4 ماهه 8 ميليارد ريال حق بيمه كسب كرد



توسعه :

احمدي نژاد خطاب به حاميان اسراييل:اين رژيم جعلي را از منطقه جمع كنيد

نايب رئيس كميسيون برنامه : دولت ابتدا بايد تكاليفش را انجام دهد

آصفي : ابهامات بسته پيشنهادي قرار نيست رسانه اي شود



جوان:

راه هاي دخالت دولت دركنترل بازارمسكن، عرضه زمين ارزان و حمايت از انبوه سازان

سولانا، گزارش مذاكره با لاريجاني را به پاريس مي برد

آصفي : پاسخ ايران به اروپا تدريجي خواهد بود



جام جم:

پس از ديدار با سولانا در بروكسل ، خطاب به كشورهاي 1+5 ، لاريجاني : صبور باشيد

در نشست مشترك وزير كار و رئيس رسانه ملي تاكيد شد، سرمايه گذاري در اشتغال ، مقررات زدايي مي خواهد

مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري كرج انتقاد كرد، تخريب باغهاي كرج توسط نهادهاي دولتي



جمهوري اسلامي :

رئيس جمهور دراجتماع مردم تبريز : مردم آذربايجان ريشه فاسدان را خواهند كند

جزييات طرح پيشنهادي مجلس درباره حذف كنكور و پذيرش دانشجو

رئيس مجلس عراق : نيروهاي اشغالگر ،عراق را به جنگ داخلي مي كشانند



جهان صنعت :

در پايان جلسه ديروز كميسيون برنامه و بودجه و سه عضو كابينه درباره بنزين ، دولت و مجلس به توافق نرسيدند

رئيس جمهوري درتبريز : بساط همه پروژه هاي عمراني را جمع مي كنيم

هواپيمايايران 140 اعتبار ندارد



حيات نو:

مجلس درانتظار گزارش عملكرد شش ماهه دولت در بخش مسكن، خانه ملت به ميدان مي آيد

همزمان با سومين سالگرد تاسيس وزارت رفاه صورت مي گيرد، ارايه كالا برگ مرغ ،خرما و حبوبات به اقشار آسيب پذير

مصطفي معين: همه چيز را فقط از خدا بخواه نه از هيچ كس ديگر



خراسان :

سكوت لاريجاني و سولانا پس از 5/3 ساعت مذاكره

در پايان جلسه مشترك مجلس و دولت مشخص شد، عقب نشيني از سهميه بندي بنزين

مخالفت نمايندگان با برداشت از حساب ذخيره ارزي مجلس را متشنج كرد



خبر:

تكذيب رسمي حضور گاز پروم درخط لوله ايران - ارمنستان

وزير رفاه و تامين اجتماعي خبر داد: بانك اطلاعات ايرانيان تا ماه آينده نهايي مي شود

وزير نفت درجمع خبرنگاران : هنوز تصميمي درباره سهميه بندي بنزين گرفته نشده است



دنياي اقتصاد :

نشست مشترك دولت و مجلس براي بنزين ، پور محمدي وزير كشور : منتفي شدن سهميه بندي دروغ محض است

پس از ديدار با خاوير سولانا، لاريجاني : روندي طولاني درپيش است بايد صبور بود

موافقت آمريكا با ورود روسيه به WTO



سياست روز:

با همت جمعي از جوانان عدالت طلب ؛ كميته آزاد سازي باغ قلهك تشكيل شد

براي تسريع در اجرا صورت گرفت؛ بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري دركميسيون مشترك

از سوي دكتر زاكاني تشريح شد؛ابعاد پرونده تحقيق از دانشگاه آزاد



سرمايه:

روس ها و قزاق ها كانال اوراسيا را بين درياي خزر و درياي سياه احداث مي كنند، كانال 800 كيلومتري براي صادرات دريايي نفت خزر

با گذشت چهار ماه از سال رخ داد، جذب ناچيز اعتبارات عمراني

قرار داد 6/4 ميليارد دلاري قطر در حوزه گازي پارس



شرق :

احمدي توكلي : حساب ذخيره ارزي منفي 4 ميليارد دلاراست

محسن آرمين: اختلافات و اشتراكات اصلاح طلبي و بنياد گرايي



صداي عدالت:

واكنش نمايندگان مجلس به سخنان احمدي نژاد ، گراني با دستورمتوقف نمي شود

رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي : دولت تا شهريور خصوصي مي شود

وزير نفت: مجلس مخالف برداشت از حساب ذخيره ارزي است



عصر اقتصاد:

در پي مذاكرات كميسيون انرژي با وزارت نفت؛ سوآپ نفت خصوصي مي شود

دانش جعفري : تا اقتصادي دولتي است؛ اميدي به در آمدهاي مالياتي نداريم

در آمد 19 ميليارد دلاري شركت حفاري شمال درتركمنستان



كيهان:

وزير نفت: دولت تا دو ماه ديگرتكليف بنزين را مشخص مي كند

رئيس جمهور : آذربايجان سر ايران و پرچم برافراشته ايمان است

اعتراض عليه اشغالگران به صحن علني مجلس عراق كشيده شد



كاروكارگر:

مذاكرات هسته اي لاريجاني - سولانا در بروكسل انجام شد، پاسخ تدريجي ايران به بسته پيشنهادي اروپا

دولت اجازه يافت اعتبارات متمم بودجه 84 را تا پايان مهر ماه هزينه كند

رئيس جمهوري در سفر آذربايجان شرقي : تسهيلات بنگاه هاي زودبازده به سرعت و سهولت پرداخت شود



كارگزاران:

رئيس جمهور : بساط طرح هاي نيمه تمام را جمع خواهيم كرد

روسيه به سازمان تجارت جهاني نزديك تر شد

عضو شوراي مركزي كارگزاران خبرداد، سامانه جديد اصلاح طلبان در انتخابات شوراها



همبستگي :

توكلي :صندوق ذخيره ارزي 4 ميليارد دلار بدهكار شد

نشست لاريجاني و سولانا بدون نتيجه پايان يافت

شهرداري از تخريب مسجد جامع بازار جلوگيري كرد



همشهري:

با هدف ايمن سازي ساختمانها و كاهش خسارت زلزله ، گسل هاي ناشناخته تهران تا پايان تابستان معرفي مي شوند

وزارت امور خارجه : نوبت اروپاست كه ابهامات را به سرعت رفع كند

درسه ماه نخست سال نسبت به سال گذشته، در آمدهاي مالياتي 40 درصد افزايش يافت



هدف و اقتصاد:

علي خورسنديان: كاهش نرخ سود شركت هاي ليزينگ تابع شوراي پول و اعتباراست

دانش جعفري : اقتصاد دولتي در آمد مالياتي را فراري داده است

كردزنگنه: فرصت حضور سرمايه گذاران خارجي را از دست ندهيم