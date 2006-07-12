اميني: ائتلاف شرط مهم پيروزي است/ اصلاح طلبان با اكتفا به حداقل ها به اجماع برسند

سيد ابراهيم اميني در گفت و گو با خبرنگارسياسي "مهر"، با تاكيد براينكه عزم اصلاح طلبان بر شركت در انتخابات آتي متمركز شده است، گفت: پيش بيني مي شود اصلاح طلبان كانديدهاي قابل توجهي براي تكميل كردن ليست هايشان و حضور در انتخابات نداشته باشند، لذا براي آنان دو راه بيشتر باقي نمي ماند.

نايب رئيس مجمع نمايندگان ادوار با اشاره به اينكه در بين اصولگرايان احتلاف نظرهايي وجو دارد، اظهار داشت: اصلاح طلبان تمايل دارند با اصولگرايان سنتي ائتلاف نمايند.

اميني با تاكيد بر اينكه دوري از قدرت اصولگرايان باعث پيروزي آنان در انتخابات نهم رياست جمهوري نشد، افزود: دوري از قدرت زماني مي تواند به عنوان عامل عمده وفاق محسوب شود، كه اصولگرايان با وفاق و اجماع در انتخابات شركت كرده باشند، در حالي كه آنان نيز با كانديدهاي مختلفي در انتخابات گذشته شركت كردند و به گونه اي متفرق بودند.

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، يكي از عوامل مهم و اساسي براي موفقيت يك جريان سياسي در انتخابات را ائتلاف و اجماع گروههاي وابسته به آن جريان دانست و گفت: اصلاح طلبان نيز بايد به طريقي با اكتفا به حداقل ها، به وفاق و اجماع دست يابند.

اين نماينده مجلس ششم، گفت: فراموش نكنيم اصلاح طلبان در انتخابات گذشته، 14 ميليون راي را از آن خود كردند ولي بدليل شكسته شدن آراء در بين آنان، شكست خوردند.

اميني خاطرنشان كرد: اين مجمع نيز در تلاش است با ساير گروههاي اصلاح طلب به صورت هماهنگ در انتخابات آتي شركت نمايد.