محمد عطريانفر: جبهه اصلاحات در تدارك سامانه جديد سياسي براي انتخابات شوراهاست / هاشمي ، خاتمي و كروبي محور سامانه جديد خواهند بود

مهندس محمد عطريانفر در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص رويكرد اصلاح طلبان در انتخابات آتي گفت: جبهه اصلاحات در تدارك سامانه جديد سياسي در انتخابات شوراهاي شهر با محوريت خاتمي، كروبي و هاشمي رفسنجاني به عنوان چهره هاي تاثير گذار و در كنار اين افراد، احزابي مانند كارگزاران، مشاركت، اعتماد ملي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و البته مجمع روحانيون مبارز به عنوان احزاب كليدي و موثر در استخوان بندي اصلي جبهه اصلاحات است.

وي با اشاره به ماهيت و ساختار متفاوت انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، افزود: امكان ائتلاف اصولگرايان با اصلاح طلبان در انتخابات شوراهاي شهربه دليل نحوه گزينش و انتخاب كانديدا امري بعيد است، ولي در انتخابات مجلس خبرگان با توجه به ماهيت و موضوع ويژه آن، بعيد نيست فارغ از نقش بندي احزاب شخصيتهاي دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا به ديد مشتركي در خصوص برخي چهره هاي اعتدالي دست يابند.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي ادامه داد: در خصوص چهره هايي كه وجه عقلاني و اعتدالي شان مانند هاشمي رفسنجاني مورد توجه است و به موضوع كاركردي نمودن مجلس خبرگان و نوسازي وظايفي كه به شكلي مورد غفلت واقع شده و در جهت تقويت نهاد رهبري هم هست، علاقمند هستند، احتمال تفاهم وجود دارد و بعيد نيست وي مورد توافق دو جبهه اصلاح طلب و اصولگرا باشند.

رئيس شوراي سياستگذاري روزنامه شرق پيروزي اصولگرايان درسوم تير را يك اتفاق منحصر به فرد دانست و اظهار داشت: اين اتفاق هنوز نيازمند بازخواني و ارزيابي است و همچنين نيازمند پاسخ گفتن مسئولاني است كه در برگزاري، نظارت و به خصوص كيفيت و شيوه تبليغاتي و احتمالا برخي از ايراداتي كه رقباي انتخاباتي در آن مقطع داشتند كه متاسفانه هنوز هم به آنها پاسخي داده نشده است از اين رو كليه اين مسائل بايد مورد بررسي قرار بگيرد تا بتوانيم به اين موضوع كه چه چيز باعث پيروزي اصولگرايان در سوم تير شد پاسخ بدهيم .

وي تاكيد كرد: به طور اجمالي فقط مي توانم بگويم اتفاق سوم تير نه محصول پيش بيني و برآورد جبهه اصلاحات است ، نه محصول و نتيجه پيش بيني ها و ارزيابي هاي اصولگرايان، آنچه در سوم تير اتفاق افتاد ، در دستگاه فكري و ارزيابي جبهه اصلاح طلب و در چارچوب و ارزيابي سياسي جبهه اصولگر انطباق ندارد و اين مساله اي است كه هنوز مكشوف نشده است.

اين عضوشوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در خصوص احتمال وجود آقايان مصباح يزدي و هاشمي رفسنجاني در ليست انتخاباتي جامعتين و نحوه حمايت كارگزاران سازندگي از هاشمي، گفت: شخصيت هاشمي رفسنجاني فراتر از چسبندگي و دلبستگي حزبي است.

عطريانفرتصريح كرد: هاشمي رفسنجاني ، چهره اي ملي و از بنيانگذاران و عناصر كليدي نظام محسوب مي شود، بنابراين تفاهم بر بر روي وي، تاثير زيادي در فرآيند همگرايي احزاب مخالف و موافق با او ندارد و قطعا و مسلما همسويي كارگزاران سازندگي با هاشمي رفسنجاني در صورتي كه قرار باشد در انتخابات مجلس خبرگان مشاركت فعالي صورت گيرد، هيچ نسبتي با اين موضوع ندارد كه چه كساني با چه رويكردي و يا چه هدفي او را مورد حمايت قرار مي دهند يا در نقطه مقابل با وي مخالفت مي كنند.

وي در خصوص تصميم شخص هاشمي رفسنجاني براي حضور در انتخابات آتي نيز گفت: تصور مي كنم وي هنوز به جمع بندي قطعي در اين خصوص نرسيده و اعلام اين موضوع را قدري زود مي داند، ولي شخصا معتقدم آقاي هاشمي فرصت چنداني هم براي تصميم گيري پيش روي خود ندارد.