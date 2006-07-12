به گزارش خبرگزاري "مهر"، نتايج نظرسنجي مركز تحقيقات صدا و سيما نشان مي دهد در مجموع 47 درصد پاسخگويان حداقل يكي از فيلم‌هاي سينمايي پخش شده در هفته دوم خرداد را تماشا كردند و از بين 10 فيلم سينمايي بيشترين درصد بينندگان فيلم‌هاي سينمايي (80 درصد) بودند و تعداد "كمي" (1 تا 3 فيلم) از اين فيلم‌ها را تماشا كردند.

از ميان اين 10 فيلم كه از شبكه‌هاي مختلف تلويزيون پخش شده، شش فيلم آمريكايي، دو فيلم ايراني، يك فيلم انگليسي و يك فيلم كانادايي بوده است. نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد كه فيلم تلويزيوني "پرستار" كه به مناسبت روز پرستار با بازي آتنه فقيه نصيري و امين زندگاني از شبكه يك سيما پخش شد، بيشترين ميزان بيننده را داشته است. در بين سريال‌هاي ايراني و خارجي پخش شده در اين هفته، "هشدار براي كبرا 11" (59 درصد) از شبكه پنج از نظر ميزان بيننده و رضايت رتبه اول را كسب كرده‌ است.

به طور كلي 80 درصد پاسخگويان حداقل يكي از مجموعه هاي هفته دوم خردادماه را تماشا كردند. از بين 19 مجموعه تلويزيوني ايراني و خارجي پخش شده در اين هفته، 48 درصد از بينندگان تعداد "خيلي كمي" (1 تا 5 مجموعه) از سريال‌هاي پخش شده را تماشا كردند.

در هفته دوم خرداد ماه، از هريك از شبكه‌هاي يك، دو، سه سيما پنج مجموعه و از شبكه تهران، چهار مجموعه پخش شده است. براساس يافته‌هاي اين تحقيق در مجموع، سريال‌هاي شبكه سه (68 درصد) بيشتر و سريال‌هاي شبكه دو (48 درصد) كمتر از ساير شبكه‌ها بيننده داشته است.

همچنين نظرسنجي انجام شده مركز تحقيقات صدا و سيما از مردم تهران درباره فيلم‌هاي سينمايي و مجموعه هاي پخش شده از تلويزيون در هفته اول خرداد ماه 85، نشان مي‌دهد در بين فيلم‌هاي سينمايي پخش شده در هفته اول خرداد ماه، فيلم‌سينمايي "دكل" (24 درصد) از شبكه دو بيشترين ميزان بيننده را به خود اختصاص داده است.

در مجموع، 48 درصد پاسخگويان، حداقل يكي از فيلم‌هاي سينمايي پخش شده در هفته اول خرداد ماه را تماشا كردند. از بين 10 فيلم‌سينمايي پخش شده از شبكه‌هاي مختلف تلويزيون در اين هفته، چهار فيلم ايراني، دو فيلم‌ آمريكايي، دو فيلم ژاپني، يك فيلم انگليسي و يك فيلم استراليايي بوده است. رتبه‌بندي رضايت بينندگان از اين فيلم ها و ميانگين رتبه رضايت و قدرت جذب فيلم‌ها نشان مي‌دهد كه در نهايت، فيلم‌هاي ايراني رتبه‌ اول را به دست آوردند.

در بين مجموعه هاي ايراني و خارجي پخش شده در هفته اول خرداد ماه، سريال خارجي "هشدار براي كبرا 11" (62 درصد) از شبكه تهران، رتبه اول را كسب كرده است. به طور كلي، 85 درصد پاسخگويان، حداقل يكي از مجموعه هاي هفته اول خرداد ماه را تماشا كردند. براساس يافته‌هاي اين تحقيق در مجموع، سريال هاي شبكه‌هاي سه و پنج (73 درصد) بيشتر و مجموعه هاي شبكه دو (50 درصد) كمتر از ساير شبكه‌ها بيننده داشته است.