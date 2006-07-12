واعظي: پرونده هسته اي ايران اهرم انتخاباتي جمهوري خواهان آمريكاست / ورود مستقيم آمريكا به موضوع هسته اي ايران را منفي نمي بينم

دكتر محمود واعظي، معاون سياست خارجي و بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، درخصوص مذاكرات سولانا با لاريجاني گفت : مذاكره با سولانا به معناي محوريت اروپا در مذاكرات هسته اي نيست بلكه امروز سه كشور روسيه و چين و آمريكا نيز نقشي را ايفا مي كنند كه در گذشته مختص سه كشور اروپايي بود .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بسته پيشنهادي با هدف حل و فصل واقعي موضوع هسته اي ايران ارائه شده است، يا پيشنهاد اين بسته صرفا بهانه اي براي شكل دادن به اجماع جهاني درپي عدم پذيرش از سوي ايران است، گفت : نوع نگرش اين شش كشور به پرونده هسته اي ايران يكسان نيست ، نوع روابط ايران با اين كشور ها نيز يكسان نيست ، بر اين اساس نتيجه گيري از بسته پيشنهادي بستگي به ميزان موفقيت هاي هر كدام از طرف هاي موضوع هسته اي دارد .



معاون سياست خارجي وبين الملل مركزتحقيقات استراتژيك با بيان اينكه ايران درپي حقوق خود طبق ان پي تي است، گفت: برخي كشورهاي غربي بر اساس نيت خواني معتقدند ايران نبايد به دانش هسته اي صلح آميز دست يابد ، چون ممكن است در آينده از آن استفاده غير صلح آميز بنمايد ، در اين شرايط براي اعتماد سازي و رفع نگراني مطمئن ترين روش حل مسائل از طريق تفاهم و مذاكره است .

وي تاكيد كرد : طرفين مذاكره نبايد در پي برد و باخت باشند بلكه بايد مسير بازي برد برد را در پيش بگيرند .



واعظي در پاسخ به اين سئوال كه آيا آمريكا نيز به بازي برد برد تن خواهد داد و در پي تفاهم با ايران است، گفت : آمريكا در اين ميان موضع سخت تري مي گيرد و قطعا بايد مواضع خود را اصلاح كند .





معاون مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص با بيان اين كه آمريكا در پي تفاهم نيست ، گفت : آلماني ها، چيني ها، روس ها و در مقاطعي فرانسوي ها ، تلاش مي كنند كه تفاهم بوجود آورند و اين مثبت است، انگليسي ها هم درمقاطعي به آمريكا نزديك مي شوند و در مقاطعي به كشور هاي اروپايي .وي اين اختلاف ديدگاه ها را سبب روند كند حل موضوع دانست و گفت : اميدواريم حال كه آمريكايي ها از نزديك با موضوع هسته اي ايران درگير شده اند واقع بين تر شوند .واعظي درخصوص افزايش تعداد طرف هاي مذاكره ايران در مباحث هسته اي از جمله پررنگ تر شدن نقش كشورهايي چون تركيه ، ايتاليا و اسپانيا در موضوع گفت : غربي ها مي خواهند پرونده ايران را بين المللي كنند و كشور هاي مختلف را در اين موضوع دخيل نمايند، بر اين اساس در بيانيه ها و نشست هاي بين المللي سعي مي كند موضوع را مطرح نمايند و اذهان ساير كشور ها را مخدوش نمايند .وي سفر دكتر علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي و منوچهر متكي وزير امور خارجه را به اين كشور ها در جهت ترميم چهره مواضع ايران در بحث هسته اي عنوان كرد و اين امر را مثبت خواند .



اين تحليلگر مسائل بين الملل در پاسخ به اين سوال كه آيا سياست نگاه به شرق كه از ابتداي فعاليت مسوولان جديد سياست خارجي ايران در دولت جديد مطرح شد، نيز در همين راستا مثبت ارزيابي مي شود، گفت : قرن جديد را قرن آسيا ناميده اند و لذا توجه به كشورهاي آسيايي در مباحث سياست خارجي ايران بويژه در بحث هسته اي ضروري است . اما اگر معناي نگاه به شرق اين باشد كه ساير كشورها را ناديده بگيريم و سياست خارجي كشور را بر اساس اعتماد به كشور هاي شرقي بنا كنيم به هيچ عنوان درست نيست .



وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي توان گفت كه توجه ويژه ايران به شرق در دولت جديد زمينه ساز نزديك تر شد آمريكا و ورود جدي به پيشنهادت هسته اي براي حل موضوع ايران شد، گفت : خير ما از ابتدا روس ها و چيني ها را به عنوان دو عضو فعال و تاثير گذار شوراي حكام و شوراي امنيت مي شناختيم و با آنها خوب كار مي كرديم و در حقيقت به تازگي اتفاق جديدي در روابط با اين كشور ها رخ نداده است .





واعظي در خصوص ورود مستقيم آمريكا به پرونده ايران با شركت در ارائه بسته پيشنهادي گفت : ورود مستقيم آمريكا را به موضوع هسته اي ايران منفي نمي بينم و معتقدم آمريكا قبل از ورود به موضوع بيشتر كارشكني مي كرد، اروپايي ها هم نشان دادند كه چندان مستقل از آمريكا نيستند .



واعظي تاكيد كرد: بايد مذاكرات را به گونه اي تدبير كنيم كه حقوق ملت ايران تامين شود اعم از حقوق هسته اي و غير هسته اي .



وي در خصوص تاثير موضوع هسته اي ايران برانتخابات آتي آمريكا هم گفت : انتخابات رياست جمهوري آمريكا بسيار مهم است اما نزديكترين انتخابات در اين كشور انتخابات مياندوره اي ماه نوامبر براي انتخاب درصدي از كنگره و استانداران است .



معاون سياست خارجي و بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك افزود : وضعيت جمهوري خواهان در افكار عمومي آمريكا خوب نيست ، موضوع عراق به عنوان يك پرونده منفي براي بوش مطرح است، همچنين مسائلي كه در افغانستان و سرزمينهاي اشغالي مي گذرد ، نشان دهنده ناكارآمدي سياست خاروميانه اي آمريكا است ، در اين شرايط آمريكا در پي اهرمي است كه در زمان انتخاباتآتي اين كشور نزد افكار عمومي به عنوان توفيق مطرح كند و به نظر مي رسد قرار است اين نقش را به پرونده هسته اي ايران بدهد .



وي افزود : آمريكا مي خواهد به نوعي با پرونده هسته اي ايران بازي كند كه شكست يك جانبه گرايي در عراق را جبران و اعلام كند كه براي رفع خطر ايران اجماع بين المللي تشكيل داده است .



واعظي در پايان تاكيد كرد : نتيجه گيري آمريكا از سياستي كه در پيش گرفته است بستگي مستقيم به عملكرد ايران دارد ، بايد به گونه اي عمل كنيم كه آمريكا نتواند موضوع ايران را براي اهداف خود دستاويز قرار دهد .