علي ترقي جاه در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اعلام اين مطلب گفت: "هر چه استقبال از هنر بيشتر باشد، اين وادي بهتر رشد مي كند. خريد آثار هنري از ديرباز به پررنگ كردن هنر دامن زده، چنانكه بسياري از آثار موجود در موزه هنرهاي معاصر كه به عنوان گنجينه از آنها ياد مي شود زماني به دست دلسوزان هنر جمع شده است. بنابراين دولت بايد سعي كند در تشويق نهادهاي دولتي به خريد آثار هنري نقش تاثيرگذاري ايفا كند كه اگر اين اتفاق بيفتد به نفع هنرمند و دولت خواهد بود."



مدير گالري مونه افزود: "در جريان اكسپو آرت سال 1383 خيلي ها به سوء استفاده از اين فروش بزرگ دست زدند و قيمت هايي كه براي تابلوها در نظر گرفته بودند عمدتا قيمت هايي پرت و غيرقابل تصور بود. حتي به خاطر دارم تابلوهايي كه پيش از اكسپو 200هزار تومان قيمت داشت، در اين نمايشگاه بزرگ به مرز دو ميليون تومان هم رسيد. برخي دستگاههاي دولتي هم كه متوجه اين امر شدند به استرداد تابلوها پرداختند."



اين گالري دار جوان ادامه داد: "به عقيده من گالري دارهاي باسابقه در آستانه برگزاري اكسپوي دوم بايد دست به كارشوند و با كارشناسي صحيح به قيمت گذاري مناسب آثار بپردازند كه اگر اين امر تحقق يابد و تابلوها از فيلتر دقيق قيمت گذاري عبور كنند مي توانيم شاهد برگزاري اكسپو موفقي باشيم."



ترقي جاه كه بيشتر فعاليت خود را در حوزه نقاشي روي سوژه هاي مذهبي متمركز كرده، قرار است شهريورماه مجموعه اي از آثار خود را در گالري گلستان به معرض نمايش عموم بگذارد.