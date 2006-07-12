عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- كميته مشترك آمريكايي عراقي به زودي براي بررسي شرايط كاهش نيروهاي بيگانه در عراق تشكيل مي شود؛ زلماي خليل زاد سفير آمريكا در بغداد اعلام كرد كه تصميم گرفته شده است تا كميته مشترك آمريكايي عراقي براي بررسي شرايط كاهش نيروهاي خارجي در عراق تشكيل شود.



- ارتش رژيم اشغالگر قدس صبح امروز از منطقه فرودگاه رفح در جنوب نوار غزه عقب نشيني كرد.



- محمد ضيف فرمانده گردانهاي عزالدين قسام درحمله هوايي اسرائيل به غزه هدف قرار گرفت؛ يك فروند جنگنده اسرائيلي نيز با موشك يك خودروي فلسطيني را در غزه هدف قرار داد.



- منابع بيمارستاني اعلام كردند كه در حمله هوايي ارتش اسرائيل به منزلي درغزه دست كم چهار فلسطيني شهيد و 30 تن ديگر زخمي شدند.



- كريستوفر هيل معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور آسيا امروز در پكن اعلام كرد كه بايد زمينه تلاشهاي ديپلماتيك براي حل بحران ناشي از آزمايشهاي موشكي كره شمالي گسترش يابد.



- ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين پس از ديدار با عبدالله دوم پادشاه اردن در امان خواستار توقف حملات اسرائيل و هدف قرار دادن غير نظاميان شد.



- اسماعيل هنيه نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين خواستار مذاكرات سياسي و ديپلماتيك براي حل مسئله نظامي اسير اسرائيلي شد.



- به گفته يك مسئول در تشكيلات خودگردان فلسطين، پنجاه ميليون دلاري كه اتحاديه عرب براي اين تشكيلات حواله كرده بود، دريافت شد.

- دولت نروژ اعلام كرد كه كشورهاي كمك كننده به فلسطين روز جمعه در ژنو درباره اوضاع شكننده انساني در نوار غزه رايزني خواهند كرد.



- پادشاه عربستان نامه اي از بشار اسد رئيس جمهوري سوريه دريافت كرد، اين نامه را وليد المعلم وزير امور خارجه سوريه تقديم ملك عبدالله كرد.



- نوري المالكي نخست وزير عراق بعيد دانست كه عراق به سوي جنگ داخلي كشيده شود؛ وي بر ضرورت حل مشكل شبه نظاميان تاكيد كرد.



- آخرين آمار قربانيان حملات به شبكه هاي قطار درون شهري در بمبئي هند به 174 كشته و 464 زخمي رسيد.



- خورشيد قصوري وزير امورخارجه پاكستان انفجارهاي هند را محكوم كرد و از دهلي خواست تلاشهاي خود را با اسلام آباد براي مبارزه با تروريسم يكپارچه كند.