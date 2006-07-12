هديه اي براي حيات دوباره ! ؛ گزارش مهر از وضعيت اهداي خون در كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، برخلاف تصور ، خوني كه در رگ هاي انسان ها جاري است يكنواتخت و بدون تغيير و تحول نيست. بنابراين بافت زنده محسوب مي شود ، چون به فاصله زماني يك چشم بر هم زدن حدود يك ميليون و 200 هزار سلول قرمز به پايان عمر 120 روزه خود مي رسند و در اين زمان مغز استخوان به همان تعداد سلول قرمز توليد كرده و آنها را وارد جرايان خون مي كند.

تا كنون فعاليت هايي نظير جمع آوري خون از داوطلبان اهدا ، آماده سازي آن براي نجات بيماران و مصدومان ، ايجاد پايگاه در بيمارستان ها و واحدهاي سيار و ثابت براي تهيه خون ، ثبت اطلاعات لازم براي دعوت به اهداي خون به هنگام ضرورت و توزيع خون و فرآورده هاي آن به مراكز درماني و بيمارستان ها توسط سازمان انتقال خون صورت گرفته است.

كارشناسان گفته اند كه افراد در سنين بلوغ يعني بين 17 ا 65 سال و با وزن متوسط 50 كيلوگرم حدود 6 ليتر خون در بدن خود دارند كه مي توانند 25 تا 450 سي سي از خون خود را اهدا كنند. چرا كه اهداي خون نه تنها سلامتي را به خطر نمي اندازد ، بلكه ضمن كمك به سلامتي فرد اهداكننده خون باعث نجات زندگي بيماران نيازمند به اين خون هم خواهد شد.

اهداي خون همچنين مي تواند در كشف بيماري هاي نهفته در اهدا كنندگان به ميزان زيادي موثر واقع شود و هر فرد سالم مي تواند در هر سال تا 4 بار با فاصله هاي 8 هفته اهدا كند.

اهداي خون در ايران در مقايسه با ديگر كشورها بيشتر مورد استقبال قرار گرفته و از ارزش زيادي برخوردار است ، به گونه اي كه حتي اين كمك ايراني ها به بودن در خارج از كشور ختم نمي شود چرا كه در زمان عمل جراحي دو خواهر دوقلوي بهم چسبيده در سنگاپور هنگاهي كه سازمان انتقال خون اين كشور تقاضاي اهداي براي عمل جراحي جداسازي اين دو خواهر كرد بسياري از ايرانيان مقيم اين كشور داوطلب شدند.

به گزارش مهر ، با وجود اينكه هم اكنون در برخي كشورهاي دنيا خون ارائه گرفته شده از افراد به بيماران فروخته مي شود، در ايران بسياري از مردم به ويژه در زماني كه به علت وقايعي نظير زلزله نياز به خون براي بيماران در كشور افزايش مي يابد، به صورت داوطلبانه خون خود را به بيماران اهدا مي كنند.

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران با بيان اينكه سازمان انتقال خون ايران وظيفه رعايت استانداردهاي خون و رسيدن بيش از 50 نوع فرآورده هاي خوني سالم به مصرف كندگان را دارد، مي گويد: مهم ترين عامل تضمين سلامتي خون ، سلامت اهدا كنندگان آن است .

دكتر حسن ابوالقاسمي مي افزايد: سال گذشته يك ميليون و 603 هزار واحد خون در بيش از 100 پايگاه انتقال خون در سراسر كشور از سوي اهدا كنندگان تهيه شد.

وي با اشاره به اينكه در بسياري از كشورهاي دنيا ، به منظور تهيه خون مورد نياز بيماران پول پرداخت مي شود ، مي گويد: خوشبختانه در ايران چنين عملي وجود ندارد و ضروري است كه در زمينه اهداي خون ، هر چه بيشتر اطلاع رساني و از اهدا كنندگان حمايت معنوي كنيم.

ابوالقاسمي اهدا خون سالم را حائز اهميت و تاثيرگذار در روند سلامتي بيماران دانسته و مي گويد: امروزه از آمار خون هايي كه موجب انتقال بيماري هاي عفوني به بيماران مي شود در كشور بسيار كاسته شده است.

وي با بيان اينكه 96 درصد خون هاي اهدايي به صورت داوطلبانه اهدا مي شود ، مي افزايد: فقط بين 3 تا 4 درصد فرآورده هاي خوني به صورت جايگزين تهيه مي شود ، به طوري كه در سال جاري سعي داريم خون جايگزين را حذف كنيم.

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران اظهار مي دارد: خون گيري از مهر تا اسفند 84 ، نسبت به سال 83 ، 11 درصد رشد داشته كه اين رقم در كشور بي سابقه بوده و اميدواريم اين ميزان به 20 درصد افزايش يابد.

وي حضور زنان به منظور اهداي خون در پايگاههاي انتقال خون كشور را چشمگير مي داند و مي گويد: 9 تا 11 درصد اهدا خون توسط زنان در كشور انجام مي شود كه اميدواريم در سال جاري ميزان اهداي خون زنان به 20 درصد افزايش يابد.