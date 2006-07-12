تشكيل كميته مشترك براي بررسي شرايط كاهش نظاميان خارجي در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،زلماي خليل زاد شب گذشته در واشنگتن اعلام كرد: مقرر شد تا كميته مشترك آمريكايي و عراقي براي بررسي شرايط كاهش تعداد نظاميان خارجي در عراق تشكيل شود.



وي گفت : ژنرال جرج كيسي فرمانده نيروهاي ائتلاف درعراق و من به زودي با نخست وزير عراق براي تشكيل كميته مشترك جهت بررسي شرايطي كه اجازه كاهش نيروها را مي دهد، گردهم مي آييم.



خليل زاد كه در مركز تحقيقات استرتژيك و بين المللي در واشنگتن سخن مي گفت، اظهار داشت كه اين كميته شامل نمايندگاني از عراق و كشورهاي شركت كننده در ائتلاف خواهد بود.



وي گفت :"كاهش سريع يا آهسته نيروها مخاطراتي دارد و خروج زودهنگام نيروهاي ائتلاف ممكن است به شعله ور شدن جنگ داخلي طائفه اي شود كه در نهايت كشورهاي همسايه را به سوي جنگ منطقه اي سوق مي دهد كه چه بسا اين مسئله سبب توقف صادرات نفت و بي ثباتي شود."

خليل زاد اظهار داشت : "خروج زودهنگام نيروها ممكن است سبب سلطه شبكه القاعده بر بخشي از عراق شود."



اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا چند روز پيش در مراسم شصتمين سال تولد خود و همچنين سالگرد استقلال آمريكا در پايگاه ارتش "فورت براگ" آمريكا، بار ديگر بر تداوم حضور نظاميان آمريكايي در عراق تاكيد كرد.



بوش در ميان مردان و زناني كه پوشش متحد الشكلي داشتند، قول داد: در برابر درخواستها براي عقب نشيني از عراق همچنان اصرار داشته باشد.

رئيس جمهوري آمريكا خاطر نشان كرد :"من مي خواهم به شما اين قول را بدهم : من نمي خواهم اجازه دهم خون 2 هزارو 527 نيروي آمريكايي كه در عراق كشته شده ند، با عقب نشيني زود هنگام ما، هدر رود."

اين در حالي است كه نتايج نظرسنجي جديد واشنگتن پست و اي بي سي نشان داد : 47 درصد از مردم آمريكا خواستار تعيين ضرب الاجلي براي خروج نظاميان خود از عراق هستند و اين رقم نسبت به نظرسنجي گذشته 8 درصد افزايش يافته است.

نظرسنجي هاي گذشته نيز نشان داد كه اكثر مردم آمريكا به دموكراتها در نحوه تعامل با مسئله عراق، اقتصاد و ديگر مسائل،اعتماد بيشتري دارند و همين مسئله شانس پيروزي آنها را در انتخابات مياندوره اي مجلس نمايندگان آمريكا افزايش مي دهد.

بر پايه اين نظرسنجي، نارضايتي از سياستهاي دولت در مسئله عراق بيش از مسائل ديگر براي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و جمهوريخواهان مشكل ساز شده است.