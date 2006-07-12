درب اتاق مديران بايد به روي ايثارگران باز باشد تا به رئيس جمهور مراجعه نكنند/ غربي ها بدانند رژيم صهيونيستي ديگر براي آنان خاصيتي ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامي محمود احمدي نژاد، شب گذشته در جمع خانواده هاي شهدا و ايثار گران تبريزبا اشاره به اينكه خانواده هاي شهدا و ايثارگران به پيروي از پيامبر اسلام ناب را در كشور حاكم كرده و به عنوان تنها الگوي نجات بخش بشريت معرفي كردند گفت: شهدا در يك پرواز بلند در زماني كوتاه ره صد ساله را يك شبه طي كردند و به بالاترين مراتب كمال دست يافتند.

وي فرهنگ ايثار و شهادت را تضمين كننده تداوم، امنيت، عزت و عظمت ملت ايران دانست و افزود: فرهنگ شهادت همان سلاح شكست ناپذيري ملت ايران است و همه ما موظفيم اين فرهنگ را در بالاترين درجه آن حفظ كنيم.

احمدي نژاد همه مسئولان و ماموران دولت را موظف به حفظ فرهنگ شهادت وايثارگري دانست واظهار داشت كسي كه نسبت به خانواده شهدا و ايثارگران بي توجهي مي كند متعلق به اين دولت نيست و نبايد در دستگاه اداري هيچ جايگاهي داشته باشد.

وي با تاكيد بر اينكه درب اتاق مديران بايد به روي مردم بخصوص ايثارگران باز باشد ، تصريح كرد: از همين جا اعلام مي كنم رسيدگي به امور ايثارگران جزو وظايف قطعي دولت است و سلسله مراتب دولت موظفند به امور آنان رسيدگي نمايند.

احمدي نژاد در حالي كه خانواده هاي شهدا و ايثارگران در ازدحام شديد جمعيت، خواسته هاي خود را مطالبه مي كردند و مي خواستند نامه هاي خود را به دست رئيس جمهور برسانند اظهار داشت: اگر درب اتاق مسئولان استان به روي ايثارگران باز بود امروز اين گونه نبود كه همه بخواهند خواسته هاي خود را مستقيما با خود رئيس جمهور در ميان بگذارند.

وي با بيان اينكه مسئولان دولت، بنياد شهيد، وزرا ورئيس جمهور در دوره جديد با اولويت امور ايثارگران را رسيدگي خواهند كرد افزود: به همه نامه ها رسيدگي مي كنيم و پاسخ آن را نيز اعلام خواهيم كرد.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به برنامه ريزي برخي قدرتهاي غربي براي تسلط بر خاورميانه و جهان اسلام اشاره كرد و گفت: آنان رژيم جعلي صهيونيستي را در قلب دنياي اسلام بنا كردند كه تمام وجود اين رژيم براي تجاوز و تهديد است و در شرايط آرام نمي توان به حيات خود ادامه دهد.

احمدي نژاد منحني حيات رژيم صهيونيستي بعد از انقلاب را روز به روز در حال ضعيف شدن دانست و تاكيد كرد: غربي ها بايد بدانند رژيم صهيونيستي مي خواهد به منافع سياسي و اقتصادي همه درست درازي كند وغربي ها بايد بدانند اين رژيم ديگر براي آنان خاصيتي ندارد.