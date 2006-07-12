كامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در شهريار افزود: تشكيل صندوق مهر ، توزيع سهام عدالت و اجراي بند "ج" قانون اساسي با تدبير مقام معظم رهبري كشور را به سمت خصوصي سازي جدي و اصولي پيش مي برد و همه مردم را در اقتصاد كشور شريك مي كند.

وي خاطر نشان كرد: البته تحقق اين موضوع بستگي به اجراي صحيح قانون اساسي و دقت نظر مجريان است كه مي تواند جلوي تجميع فرصتها و امكانات براي گروهي خاص را سد كند.

دانشجو برنامه هاي دولت نهم در بخش مشاركت مردم و توسعه سرمايه هاي انساني را موفق دانست و اظهار داشت: دولت تاكنون از اجراي تعهدات خود بازنمانده است و از اين پس نيز با تمام قوا به اجراي وظايف خود مي پردازد.

استاندار تهران با انتقاد از برخي گراني‌هاي موجود و جو كاذب ايجاد شده در اين خصوص گفت: دولت تاكنون براي مهار گراني تلاش‌هاي فراواني است و از اين پس نيز به اين روند ادامه خواهد داد و هرگز كاري نمي كند كه دل دشمنان شاد شود.

وي يادآور شد: با كمك مسئولان قوه مجريه نارسايي‌هاي مناطق مختلف كشور از جمله تهران به مرور برطرف خواهد شد.