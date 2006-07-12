۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۹:۵۳

استاندار تهران در گفتگو با مهر :

برنامه‌هاي اقتصادي دولت شريك كردن مردم در بيت‌المال است

استاندار تهران گفت: برنامه‌هاي جديد براي اجراي كامل قانوني اساسي به خصوص بند "ج" اصل 44 قانون اساسي شريك كردن تك تك افراد جامعه در بيت المال است.

كامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در شهريار افزود: تشكيل صندوق مهر ، توزيع سهام عدالت و اجراي بند "ج" قانون اساسي با تدبير مقام معظم رهبري كشور را به سمت خصوصي سازي جدي و اصولي پيش مي برد و همه مردم را در اقتصاد كشور شريك مي كند.

وي خاطر نشان كرد: البته تحقق اين موضوع بستگي به اجراي صحيح قانون اساسي و دقت نظر مجريان است كه مي تواند جلوي تجميع فرصتها و امكانات براي گروهي خاص را سد كند.

دانشجو برنامه هاي دولت نهم در بخش مشاركت مردم و توسعه سرمايه هاي انساني را موفق دانست و اظهار داشت: دولت تاكنون از اجراي تعهدات خود بازنمانده است و از اين پس نيز با تمام قوا به اجراي وظايف خود مي پردازد.

استاندار تهران با انتقاد از برخي گراني‌هاي موجود و جو كاذب ايجاد شده در اين خصوص گفت: دولت تاكنون براي مهار گراني تلاش‌هاي فراواني است و از اين پس نيز به اين روند ادامه خواهد داد و هرگز كاري نمي كند كه دل دشمنان شاد شود.

وي يادآور شد: با كمك مسئولان قوه مجريه نارسايي‌هاي مناطق مختلف كشور از جمله تهران به مرور برطرف خواهد شد.

