۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۷

با تصويب هيئت وزيران :

وزارت اقتصاد دانشگاه تهران را در بازپرداخت تسهيلات بانك توسعه اسلامي تضمين مي كند

آزمايشگاه هاي دانشكده فني دانشگاه تهران با تسهيلات 36 ميليون دلاري بانك توسعه اسلامي تجهيز مي شوند كه بر اساس تصويب هيئت وزيران وزارت اقتصاد و دارايي مي تواند دانشگاه تهران را در بازپرداخت اين تسهيلات تضمين كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، هيئت وزيران در مصوبه اي به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي را كه توسط دانشگاه تهران از طريق سيستم بانكي كشور براي اجراي طرح تجهيز آزمايشگاه هاي دانشكده فني اين دانشگاه از بانك توسعه اسلامي اخذ مي شود، تضمين كند.

سقف مبلغ اعتبار ارزي 36 ميليون و 420 هزار دلار است و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند ضمانت هزينه هاي تبعي آن را نيز برعهده بگيرد.

تصميم هيات وزيران به استناد قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره (2) قانون بودجه 85 به تصويب رسيده است.

