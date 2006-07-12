نارضايتي مردم مصر از گسترش پديده فساد / انتقاد از حسني مبارك به سبب پايبند نبودن به اجراي اصلاحات

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، "عبدالحليم قنديل"گفت : مردم مصر از گسترش پديده فساد كه سبب شده است برخي به علت نزديكي به قدرت به اموالي دست يابند، بسيار ناراضي هستند.



عبدالحليم خواستار انتشار فهرست دارايي هاي حسني مبارك،همسر و فرزندش در رسانه هاي گروهي شد وبا انتقاد شديد از عملكرد حزب ملي حاكم گفت : چيزي به نام حزب ملي وجود ندارد، بلكه چيزي كه وجود دارد،يك شبكه امنيتي و منافع وابسته به حسني مبارك است.



سخنگوي جنبش كفايه با اشاره به موضوع اصلاح قانون مطبوعات در مصر،آن را تلاش براي عمل نكردن به وعده مبارك دانست وافزود: اين موضوع اهداف دولت را از اصلاحات سياسي دركشور فاش مي كند.



عبدالحليم قنديل اظهارداشت : اصلاحاتي كه درقانون مطبوعات ايجاد شده مي تواند به نابودي آزادي درمصر منجر شود. قنديل از مردم مصر خواست دربرابر اين قانون بايستند.



از سوي ديگر طلعت مطاوع نماينده حزب ملي حاكم با رد اين موضوع كه اصلاح قانون مطبوعات تلاش براي عملي نشدن وعده هاي مبارك درباره اجراي اصلاحات سياسي است، درگفتگو با شبكه العالم گفت : قانون مطبوعات درپاسخ مثبت به خواسته هاي روزنامه نگاران اصلاح مي شود و حزب ملي بيش از يك سال همه بندهاي اين قانون را بررسي كرده و اين قانون به مشاوران و پارلمان ارائه شده است.



طلعت افزود زماني كه مفادي را ديديم كه در آن به روزنامه نگاران ظلم مي شود، اين مسئله را به حسني مبارك ارجاع داديم و وي فورا به آن پاسخ مثبت داد.



مطاوع اظهار داشت : دربيست و پنج سال گذشته هيچ روزنامه اي درمصر تعطيل نشده است، اما با برخي نشرياتي كه بدون مجوز دولت منتشر مي شدند، مقابله شد

