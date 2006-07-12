خاموشي و نهاونديان عضو ستاد ويژه دولت براي اجراي دقيق اصل 44 شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، به دنبال ابلاغ بند "ج" اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري ، دولت نهم نيز تصميم گرفت ستاد ويژه براي اجراي دقيق اين فرمان رهبري تشكيل دهد.

به گفته مقامات دولتي، رياست اين ستاد به عهده رئيس جمهور و اعضاي آن نيز تعدادي از وزيران خواهند بود. در اين شرايط به نظر مي رسد براي تحقق كامل فرمان رهبري درباره خصوصي نياز به حضور نمايندگان بخش خصوصي در جلسات اين ستاد باشد.

برهمين اساس، خبرگزاري "مهر" بنا به اهميت موضوع ، در اين گزارش و گزارش‌هاي آينده به بررسي ابعاد مختلف حضور بخش خصوصي در ستاد دولت براي اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي مي‌پردازد.

فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگوي كوتاه با خبرنگار اقتصادي"مهر" گفت: دولت و بخش خصوصي با تعامل نزديكي كه برقرار خواهند كرد، زمينه‌هاي تحقق بند "ج" اصل 44 قانون اساسي را فراهم خواهند كرد.

وي ابلاغيه بند "ج" اصل 44 قانون اساسي را انقلابي در اقتصاد ايران اعلام كرد و گفت: علي نقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني ايران و محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني تهران به عنوان نماينده بخش خصوصي در جلسات ستاد ويژه دولت براي اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي حضور خواهند داشت.

داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در گفتگوي كوتاه با خبرنگار اقتصادي "مهر"، بر ضرورت حضور نمايندگان بخش خصوصي در جلسات ستاد ويژه دولت براي اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد و اين اقدام را در تحقق اهداف پيش بيني شده اصل 44 قانون اساسي تاثير گذار دانست.