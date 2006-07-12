۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۰

شماره 48 دوهفته‌نامه "صنعت سينما" منتشر شد

چهل و هشتمين شماره دوهفته‌نامه "صنعت سينما" به مدير مسئولي شهرام جعفري‌نژاد و مطالبي چون گفتگو با عوامل فيلم "كافه ستاره" و گزارش توليد "تله" منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در شماره 48 دوهفته نامه صنعت سينما ويژه 15 تيرماه براي علاقمندان به سينماي ايران مطالبي نظير پرونده و گفتگو با عوامل فيلم "كافه ستاره" به كارگرداني سامان مقدم، گزارش توليد فيلم سينمايي "تله" به كارگرداني سيروس الوند، گفتگو با كامران قدكچيان، "انتخاب" به روايت تورج منصوري، نقد فيلم "شغال"، جلوه هاي بصري در سينما و ... ديده مي‌شود.

در بخش خارجي هم مطالبي نظير نقد فيلم هاي "مرد تمساحي"، "مرد درون"، "بانويي در آب"، "پنهان"، "بازگشت سوپرمن"، "سنجاقك"، "تاجر ونيزي" و "دره گرگ ها"، معرفي دي وي دي هاي روز جهان، سينماي كلاسيك، سيطره هاليوود بر سينما و گزارش توليد "جين و اژدها" منتشر شده است. دوهفته نامه "صنعت سينما" در 132 صفحه به قيمت 1000 تومان منتشر مي شود.

