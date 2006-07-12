شتاب توليد علم در ايران 3 تا 10 برابر افزايش يافته است / فصل جديد اعاده مقام علمي ايران در دنيا آغاز شده است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، آيت الله " عباسعلي عميد زنجاني" عصرروز گذشته در افتتاحيه يازدهمين المپياد علمي - دانشجويي در دانشگاه تهران با بيان اين كه شكوفايي علم بار ديگر در ايران تجلي يافته است افزود: زماني ايران بنيان گذار تاريخ تمدن اسلامي بوده و روش موثري را در پيشرفت علم و تمدن اسلامي داشته است و اكنون فصل جديدي براي اعاده مقام علمي ايران اين بار نه تنها در خدمت اسلام بلكه در خدمت به دانش بشري و در سطح بين المللي آغاز شده است.

وي ابراز اميدواري كرد: مردان و زنان محقق اين مملكت در اين جنبش علمي نيز بتوانند همانند تجربه اول افتخار آفرين باشند.

رئيس دانشگاه تهران گفت: معيارها و ارزيابي هاي داخل و خارج شتاب در جهت توليد علم ايران را از 3 تا 10 برابر گزارش مي دهند. ايران در زمينه فعاليت هاي علمي و پژوهشي در سطح بين المللي نه به لحاظ كميت بلكه به لحاظ شتاب در رده هاي اول قرار دارد كه اگر سرعت بيشتري بگيرد از نظر محتوا نيز رتبه اي را كه شايسته آن هستيم احراز مي كنيم.

وي اظهار داشت: كشور ما اثبات كرده است هر زمان كه خواسته توانسته است در جهش و جنبش پيشرفت پيشتاز باشد. در فصل اول دهه اول انقلاب با مشكلاتي نظير دفاع از كشور اسلامي مواجه بوديم و جوانان غيور با نداي امام بزرگوار به جبهه ها شتافتند و افتخار آفريدند. امروز فصل جديدي از زندگي را آغاز مي كنيم كه به وسيله آن امنيت و منافع كشور را در سايه جهاد علمي تأمين بايد كرد.

وي تأكيد كرد: جوانان ما امروز جهاد علمي را آغاز كرده اند و در صورتي كه كشور ما در سطح بين المللي در توليد علم پيشتاز باشد امنيت ما تضمين شده است.