لاريجاني وارد دمشق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوريه(سانا)، علي لاريجاني امروز در نظر دارد در ديدار با بشار اسد رئيس جمهوري، فاروق الشرع معاون اسد و ديگر مقامهاي بلندپايه سوريه، درباره آخرين تحولات منطقه به ويژه موضوع هسته اي ايران بحث و تبادل نظر كند.لاريجاني روز گذشته دربروكسل با خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا ديدار و گفتگو كرد. وي پس از گفتگوي خود با مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: من دليلي براي شك و ترديد نمي بينم و بايد به گفتگوها فرصت بيشتر بدهيم تا مؤثر واقع شود.

خبرگزاري فرانسه نيزبه نقل از لاريجاني نوشته است كه پيشنهاد جامعه جهاني براي پايان دادن به موضوع هسته اي ايران بطور وسيع و جامع براي تهران قابل پذيرش است اما مسائلي در خصوص غني سازي وجود دارد كه بايد حل شود. وي گفته است كه ابهامات گوناگوني در اين پيشنهاد وجود دارد اما اصل و جوهره پيشنهاد شيرين و قابل پذيرش است.

وي همچنين با تائيد اينكه در بخش غني سازي اختلافاتي وجود دارد اظهار داشت كه گفتگوها دقيقاً براي رسيدن به توافق در اين نقطه اختلاف برانگيز است.