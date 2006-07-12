قاسمي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره محوريت اين برنامه توضيح داد: "يكي از جاهايي كه مردم در شهر با هم گفتگو مي كنند، تاكسي است كه از نشانه‌هاي زندگي شهري محسوب مي‌شود. اما بعد از پياده شدن بحث تمام مي شود و نتيجه اي هم نمي گيرند. به همين دليل ما تصميم گرفتيم مسئولان امور شهري مسافر تاكسي برنامه ما باشند تا بتوانيم موضوعات مختلف را مطرح و بررسي كنيم."

وي در ادامه افزود: "ما در اين برنامه فرصتي فراهم مي كنيم تا مسئولان امور شهري با مردم ارتباط نزديكتر برقرار كنند و نظرات يكديگر را بشنوند. ما شاهديم كه برخي شهروندان از عملكرد مسئولان ناراضي اند و عده اي از مسئولان هم مي گويند مردم بايد خود جلو بيايند و مسائل را مطرح كنند. به همين دليل در اين تاكسي فرصتي را فراهم كرديم تا مسافر خود يعني مسئولان را در سطح شهر بگردانيم و مردم نظرات شان را ارائه دهند."

يونسي با اشاره به اينكه برنامه "تاكسي خانواده" در 13 قسمت 45 دقيقه اي در قالب مستند گزارشي تهيه مي شود، گفت: "اين برنامه روزهاي چهارشنبه از شبكه يك سيما پخش مي شود. ما در هر برنامه يك كارشناس و يك مسئول دعوت مي كنيم. البته در برنامه امروز استثنائا دو مسئول دعوت كرده ايم. شكري قائم مقام سازمان مالياتي و جنتي مدير كل امور مالياتي غرب تهران مهمانان برنامه امروز هستند."

سام فرزانه ميزبان، محمد حسن زاده كارگردان، محسن همايوني تصويربردار و عباس جهاني تدوين با اين پروژه همكاري دارند.