۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۱

"تاكسي خانواده" ميزبان مسئولان شهري مي‌شود

"تاكسي خانواده" عنوان برنامه‌اي به تهيه‌كنندگي يونس قاسمي در شبكه اول است كه فرصتي فراهم مي‌كند تا مردم از نزديك نظرات خود را با مسئولان امور شهري در ميان بگذارند.

قاسمي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره محوريت اين برنامه توضيح داد: "يكي از جاهايي كه مردم در شهر با هم گفتگو مي كنند، تاكسي است كه از نشانه‌هاي زندگي شهري محسوب مي‌شود. اما بعد از پياده شدن بحث تمام مي شود و نتيجه اي هم نمي گيرند. به همين دليل ما تصميم گرفتيم مسئولان امور شهري مسافر تاكسي برنامه ما باشند تا بتوانيم موضوعات مختلف را مطرح و بررسي كنيم."

وي در ادامه افزود: "ما در اين برنامه فرصتي فراهم مي كنيم تا مسئولان امور شهري با مردم ارتباط نزديكتر برقرار كنند و نظرات يكديگر را بشنوند. ما شاهديم كه برخي شهروندان از عملكرد مسئولان ناراضي اند و عده اي از مسئولان هم مي گويند مردم بايد خود جلو بيايند و مسائل را مطرح كنند. به همين دليل در اين تاكسي فرصتي را فراهم كرديم تا مسافر خود يعني مسئولان را در سطح شهر بگردانيم و مردم نظرات شان را ارائه دهند."

يونسي با اشاره به اينكه برنامه "تاكسي خانواده" در 13 قسمت 45 دقيقه اي در قالب مستند گزارشي تهيه مي شود، گفت: "اين برنامه روزهاي چهارشنبه از شبكه يك سيما پخش مي شود. ما در هر برنامه يك كارشناس و يك مسئول دعوت مي كنيم. البته در برنامه امروز استثنائا دو مسئول دعوت كرده ايم. شكري قائم مقام سازمان مالياتي و جنتي مدير كل امور مالياتي غرب تهران مهمانان برنامه امروز هستند."

سام فرزانه ميزبان، محمد حسن زاده كارگردان، محسن همايوني تصويربردار و عباس جهاني تدوين با اين پروژه همكاري دارند.

