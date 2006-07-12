محورهاي اصلي پژوهش در سازمان ملي جوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در جلسه كارگروه معاونت مطالعات و برنامه ريزي محورهاي اصلي حوزه مطالعات و برنامه ريزي در امور جوانان مورد بررسي قرار گرفت .

برخي از اين محورها عبارتند از " تبيين وضعيت آرماني جوانان و افق ملي از نگاه رهبر معظم انقلاب " ، " مقايسه دو روش مديريت ، مقايسه تجربه انقلاب اسلامي و الگوهاي آن با تجربه غرب و الگوهاي آن و استنتاج با رويكرد نقش جوانان در موضوع " و " معرفي محورهاي مطالعات سازمان از قرآن كريم و روايات ، بيانات حضرت امام (ره) تا اسناد ملي و بانكهاي اطلاعاتي ".

در اين كارگروه كه با موضوع طراحي تصوير روشني از پژوهش استاني برگزار شد، در ذيل سياست موج آفريني تحقيقاتي در كشوردر حوزه ي جوانان و احياي نهضت جوان پژوهي فهرست هفت گانه اي مورد بررسي قرارگرفت.

1- ضرورت اتخاذ استراتژي و هدف پژوهشي مشخص در راستاي رسيدن به چشم انداز جوان پژوهي كار آمد در كشور .

2- بررسي نحوه ي ساماندهي ساختارهاي پژوهشي حوزه ي جوانان ، ظرفيت شناسي و ظرفيت سازي درمقياس ملي ، استاني ومنطقه اي به لحاظ قوانين و نهادها.

3- بررسي نحوه ي ساماندهي منابع انساني در مقياس ملي ، استاني و منطقه اي با رويكرد توجه به نخبگان جوان پژوه و تربيت نيروي متخصص



4- بررسي نحوه ي ساماندهي اعتبارات پژوهشي درمقياس ملي ، استاني ومنطقه اي و ظرفيت شناسي و ظرفيت سازي مالي و اعتباري .

5- بررسي نحوه ي ساماندهي محافظت و حقوق پژوهشي سازمان در مقياس ملي ، استاني و منطقه اي و نهادينه كردن آن .

6- بررسي نحوه ي ساماندهي موضوعات پژوهشي حوزه ي جوان و ثبت نظريه و نظريه پردازان مسائل جوانان

7- ضرورت اطلاع يابي و اطلاع رساني نوين و گسترده در حوزه ي پژوهشي جوانان.