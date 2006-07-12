مصرف ماهي قدرت بينايي را افزايش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، مصرف انواع ماهي از جمله ماهي آزاد كه ثابت شده مي تواند به سلامت قلب كمك كند داراي اسيد هاي چرب امگا3 است كه قابليت حفاظت از چشم ها را دارد .

با توجه به اينكه احتمال بروز بيماريها و اختلالات بينايي و چشمي با افزايش سن بيشتر مي شود بهتر است افراد از سنين جواني مصرف ماهي را در برنامه غذايي خود بگذارند تا از عوارض ضعف ديد و بينايي در كهنسالي جلوگيري كنند.

بررسي هاي انجام شده روي 681 نفر افراد كهنسال نشان داده است چنانچه اين افراد حداقل هفته اي 2 بار از ماهي استفاده كنند و اين كار را تا 5 سال ادامه دهند احتمال بروز اختلالات بينايي و حتي عضلاني كه اكثر افراد در اين سنين با آن رو به رو هستند تا 36 الي 40 درصد كاهش مي يابد.

به گزارش مهر مطالعات همچنين نشان مي دهد كه اين مسئله در افرادي كه هرگز سيگار نكشيده اند و از دخانيات نيز استفاده نكرده اند ممكن است تا 50 درصد هم برسد.

با توجه به اينكه اختلالات بينايي در كهنسالان به تدريج پيشرفت مي كند ممكن است انسان به سرعت متوجه آن نشود، اما بين 6 تا 8 درصد از افراد 75 سال به بالا درگير آن مي شوند كه پيشگيري از آن با مصرف ماهي بسيار ساده تر و بهتر است.

