70 درصد ناوگان اتوبوسراني بيرجند گاز سوز مي شود

علي حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، از گسترش ناو گان اتوبوسراني اين شهر طي سال جاري نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در سال گذشته 22 دستگاه اتوبوس با اعتباري بالغ بر 10 ميليارد ريال خريداري شده است و علاوه بر اين تعداد ، 12 دستگاه سهميه امسال بيرجند است.

وي تعداد دستگاه هاي موجود در شهر بيرجند را با توجه به جمعيت و نياز آن متناسب و هماهنگ ندانست و گفت‌: در حال حاضر 83 دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسراني اين شهر وجود دارد كه تعداد 10 اتوبوس فرسوده و از رده خارج است.

حسيني افزود: روزانه به طور متوسط 50 تا 60 هزار مسافر در سطح شهر توسط ناوگان اتوبوسراني بيرجند جابجا مي شوند.

وي سن متوسط 50 درصد از اتوبوس هاي شهري فعال بيرجند را بالاي 5 سال اعلام كرد و يادآور شد: ناوگان اتوبوسراني بيرجند نسبت به استاندارهاي كشوري در سطح پاييني قرار دارد كه اميد است با توجه به حمايت دولت نهم از بخش حمل و نقل اين مشكل تا حدودي در سال جاري برطرف شود.

حسيني تصريح كرد: با مكانيزه كردن ناوگان حمل و نقل عمومي و نصب سيستم GPS روي اتوبوس ها ، در كنترل ، نظارت و پيشتباني بيشتر ناوگان و سرويس دهي بهتربه شهروندان گام هاي مثبتي برداريم.

وي بيشترين اعتراض شهروندان به سازمان اتوبوسراني را زمان انتظار بيان كرد و افزود: هم اكنون زمان انتظار به صورت ميانگين بين 8 الي 20 دقيقه است كه در خطوط و مسيرهاي مختلف متفاوت است.

مديرعامل سازمان اتوبوسراني بيرجند ، بودجه سال گذشته سازمان را 10 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: از متمم بودجه در سال 84 نيز 19 ميليارد ريال به اين سازمان تخصيص يافته كه رشد قابل ملاحظه اي نسبت به سال قبل دارد.