مسائل آموزشي و تقويت اعضاي هيات علمي بزرگترين دغدغه دانشجويان است / مسائل رفاهي آخرين اولويت دانشجويان است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر سيد "محمد حسيني" - معاون پارلماني وزارت علوم عصر روز گذشته در افتتاحيه يازدهمين المپياد علمي- دانشجويي در دانشگاه تهران افزود: المپياد علمي- دانشجويي از سال 1375 در 7 رشته براي اولين بار برگزار شد و از آن زمان تا كنون اين المپياد هر ساله با افزودن چند رشته برگزار مي شود به طوريكه در سال جاري يازدهمين المپياد با 16 رشته برگزار مي شود.

وي برگزاري المپيادهاي علمي دانشجويي را حركتي در جهت كشف استعدادهاي جوانان دانست و گفت: وزارت علوم نيز سعي مي كند فضاي علمي را در دانشگاه ها پررنگ تر كند.

معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم اظهار داشت: عليرغم اين كه بسياري در نظر دارند مهمترين مشكلات دانشجويان را مشكلات رفاهي و سياسي جلوه دهند، طي نشست هايي كه مسئولين وزارت علوم از نزديك با دانشجويان داشته اند، مهمترين مشكلات و دغدغه هاي دانشجويان به ترتيب آموزشي، پژوهشي و رفاهي بوده است.