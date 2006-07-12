فيلمي از زندگي "ادوارد سعيد" انديشمند فلسطيني ساخته شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از العرب آنلاين، كارگردان ژاپني "ماكوتو ساتو" داستان زندگي "ادوارد سعيد" انديشمند و منتقد فلسطيني را به منظور دفاع از مسئله اين كشور ساخته است.

اين فيلم" خارج از مكان" نام دارد كه از در ماه مي ( ارديبهشت) در ژاپن پخش شد و قرار است در برخي جشنواره هاي سينمايي بين المللي نيز ارائه شود.

زماني فكر ساخت اين فيلم به ذهن ساتو رسيد كه مشاهده كرد برخي از فرهيختگان و تحصيلكردگان پس از حادثه 11 سپتامبر مقابل آمريكا سكوت كرده اند اما ادوارد سعيد با شجاعت از آمريكا انتقاد كرد.

ساتو كه با سعيد استاد زبان انگليسي و ادبيات تطبيقي در دانشگاه كلمبيا آمريكا گفتگو كرده بود، بخشي از اين گفتگو را در فيلم مذكور آورده است.

بخشهاي ديگر فيلم شامل سخنان ادوارد سعيد است كه از كتابها و سخنرانيهاي وي اقتباس شده، در بخش ديگري از فيلم به زندگي او در قدس و قاهره اشاره مي شود.

ديدار و گفتگو بين او و فعالان سياسي جهان چون نوام چامسكي، تعدادي ازافراد خانواده او، همچنين برخي از پناهندگان فلسطيني در لبنان و برخي از هموطنان يهودي بخشهاي ديگر اين فيلم است.

ماكوتو ساتو با بيان اينكه ادوارد سعيد بسيار مشهور است و كسي نيست كه او نشناسد، اظهار داشت: براي ساخت اين فيلم كتابهاي ادوارد سعيد را خواندم تا بتوانم اشراف كاملي بر زندگي و حيطه فكري او داشته باشم.

در سال 2004 نيز يك كارگردان سوريه اي فيلمي درباره زندگي ادوارد سعيد با عنوان" اداوارد سعيد از قدس تا جهان" ساخت كه زندگي، آراء، انديشه ها و نظرات وي را شامل مي شود .

ادوارد سعيد در سال 1935 در اورشليم زمان حكومت انگلستان بر فلسطين متولد شد و سپس به قاهره و در سن 15 سالگي ساكن آمريكا شد. وي درجه دكتراي خود را از دانشگاه هاروارد اخذ كرد. او استاد ادبيات تطبيقي انگليس در دانشگاه كلمبيا بود. وي روز پنجشنبه 25 سپتامبر سال 2003 در نيويورك درگذشت.

بيشتر كتابهاي ادوارد سعيد درباره درگيري در خاور ميانه و دفاع از مسئله فلسطين است، اما معروف ترين كتاب او شرقشناسي است كه به 26 زبان در دنيا از جمله فارسي ترجمه شده است.