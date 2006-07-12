۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۵

مدير كل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكلهاي حرفه اي وزارت مسكن اعلام كرد:

وزارت مسكن امسال 150 هزار واحد مسكوني مي سازد

مدير كل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي وزارت مسكن با اشاره به كسري واحدهاي مسكوني در كشور گفت: امسال وزارت مسكن 2/2 درصد نياز كشور را كه معادل 150 هزار واحد مسكوني است تامين مي كند .

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ،  محمد صادق خلخالي در گردهمايي انبوه سازان  مسكن و ساختمان ايران در مورد صدور خدمات فني و مهندسي به  كشورهاي خارجي  ، افزود: سرمايه گذاري در زمينه ساخت و ساز در  كشورهاي خارجي يك ريسك بزرگ است به طوريكه نمي توان  مانند  فرآيند صادرات و  واردات هر زمان كه  وارد كننده خواست عمليات را متوقف كند .  

 وي  تصريح كرد: در راستاي سفر هيئت ايراني به ونزوئلا و مذاكره با مسئولان آن كشور، قرارداد ساخت مسكن توسط شركت  هاي  ايراني در كشور ونزوئلا مورد بررسي قرار گرفت .

 خلخالي  با اشاره به تسهيلات دولت ونزوئلا به سازندگان ايراني براي ساخت مسكن در اين كشور، گفت:  تضمين خريد مسكن توسط وزارت مسكن ونزوئلا ، صدور پروانه از طريق شهرداري و بدون بوروكراسي اداري ، عدم مشكل در تامين آب ، برق ، تلفن و فاضلاب و پايين بودن 40 درصدي قيمت سوخت در مقايسه با ايران و ارائه سوبسيد 30 درصدي  به واحدهاي مسكوني  را از تسهيلات ارائه شده دولت ونزوئلا به سازندگان است

وي  زبان خارجي اسپانيايي ، مسافت دور، اختلاف فرهنگ ، بالابودن 30 درصدي قيمت مصالح ساختماني در ونزوئلا در مقايسه با ايران و هزينه حمل بالا را از محدوديت هاي موجود براي  ساخت  مسكن در اين كشور اعلام كرد.

خلخالي  ، تشكيل كميته مسكن با حضور وزراي مسكن دو كشور ، در اجلاس مشترك دو كشور(مرداد ماه )  ،  بازديد  وزير مسكن ونزوئلا و هيئت همراه از شركت هاي و مجتمع هاي ساختماني ساخته شده در تهران و ساير شهرها و تكميل سهامداران شركت بين المللي خانه سازي ايرانيان را  خواستار شد .

 

