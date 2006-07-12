وزارت مسكن امسال 150 هزار واحد مسكوني مي سازد

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، محمد صادق خلخالي در گردهمايي انبوه سازان مسكن و ساختمان ايران در مورد صدور خدمات فني و مهندسي به كشورهاي خارجي ، افزود: سرمايه گذاري در زمينه ساخت و ساز در كشورهاي خارجي يك ريسك بزرگ است به طوريكه نمي توان مانند فرآيند صادرات و واردات هر زمان كه وارد كننده خواست عمليات را متوقف كند .

وي تصريح كرد: در راستاي سفر هيئت ايراني به ونزوئلا و مذاكره با مسئولان آن كشور، قرارداد ساخت مسكن توسط شركت هاي ايراني در كشور ونزوئلا مورد بررسي قرار گرفت .

خلخالي با اشاره به تسهيلات دولت ونزوئلا به سازندگان ايراني براي ساخت مسكن در اين كشور، گفت: تضمين خريد مسكن توسط وزارت مسكن ونزوئلا ، صدور پروانه از طريق شهرداري و بدون بوروكراسي اداري ، عدم مشكل در تامين آب ، برق ، تلفن و فاضلاب و پايين بودن 40 درصدي قيمت سوخت در مقايسه با ايران و ارائه سوبسيد 30 درصدي به واحدهاي مسكوني را از تسهيلات ارائه شده دولت ونزوئلا به سازندگان است

وي زبان خارجي اسپانيايي ، مسافت دور، اختلاف فرهنگ ، بالابودن 30 درصدي قيمت مصالح ساختماني در ونزوئلا در مقايسه با ايران و هزينه حمل بالا را از محدوديت هاي موجود براي ساخت مسكن در اين كشور اعلام كرد.

خلخالي ، تشكيل كميته مسكن با حضور وزراي مسكن دو كشور ، در اجلاس مشترك دو كشور(مرداد ماه ) ، بازديد وزير مسكن ونزوئلا و هيئت همراه از شركت هاي و مجتمع هاي ساختماني ساخته شده در تهران و ساير شهرها و تكميل سهامداران شركت بين المللي خانه سازي ايرانيان را خواستار شد .