سومين كنگره مجمع اعضاي دانش آموزي برگزار شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، كنگره اعضاي مجامع دانش آموزي با حضور 279 دانش آموز عضو تشكلات سازماني تشكيل شد.
در اين كنگره 279 دانش آموزاز اعضاي تشكلات هلال احمر ، پيشتازان ، فرزانگان ، انجمن كانون ها و خبرگزاري كانون دانش آموزي (پانا) از 31 استان كشور شركت داشتند.
در همايش 4 روزه اعضاي مجامع دانش آموزي ، هر تشكل پس از برپايي كميسيون هاي تخصصي خود در قالب نشست هاي كارگاهي هيئت رئيسه كميسيون را مشخص كردند.
9 كانديداي عضويت در هيئت رئيسه مجمع در آخرين روز همايش پس از قرائت نطق خود و ارائه برنامه هايشان خود را براي رأي گيري آماده كردند.
پس از اين انتخابات محسن فرخي ، كانيداي رياست با اخذ 63 راي به عنوان رئيس مجمع دانش آموزي كشور معرفي شد، محمود نقويان و زهرا حسين پور به ترتيب با 52 و 44 رأي به سمت نايب رئيس اول و نائب دوم منصوب شدند.
شيداكاوياني با 96 رأي سخنگوي اعضاي مجمع دانش آموزي كشور شد ، آزاده شهيدي و احسان وطن دوست هركدام با 43 و 39 رأي منشي هيئت رئيسه مجمع شدند ، بازرسي مجمع را سعيد موكدي با 94 رآي بر عهده گرفت و پشتيباني اين مجمع را محدثه پرسيان و محمد خليلي هر كدام با 57 و 38 رأي برعهده گرفتند.
شيدا كاوياني با 84 راي و احسان وطن دوست با 63 رأي اعضاي شوراي برنامه ريزي وزارت آموزش و پروش را تشكيل دادند.
همچنين بعد از برگزاري يك دوره راي گيري ديگر ، زهرا حسين پور ، آزاده شهيدي ، محسن فرخي و محمود نقويان به ترتيب با 80 ، 74 ، 74 و 73 راي به عنوان اعضاي هيئت امناي دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش معرفي شدند.
مجمع دانش آموزي مشتكل از اعضاي درون سازماني سازمان هاي هلال احمر ، پيشتازان ، فرزانگان ، انجمن كانون ها و خبرگزاري كانون دانش آموزي كشور است. اين مجمع سياست هاي سازمان دانش آموزي را به مدت دو سال برنامه ريزي و تدوين مي كند و با مشاركت وزارت آموزش و پرورش آنها را به مرحله اجرا در مي آيد.
اين مجمع از بدو تاسيس سازمان دانش آموزي كشور پس از حذف معاونت پرورشي آغاز به كار كرده است.
نظر شما