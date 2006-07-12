  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۱

سومين كنگره مجمع اعضاي دانش آموزي برگزار شد

سومين كنگره مجمع اعضاي دانش آموزي به مدت 4 روز در اردوگاه ميرزا كوچك خان رامسر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، كنگره اعضاي مجامع دانش آموزي با حضور 279 دانش آموز عضو تشكلات سازماني تشكيل شد.

در اين كنگره 279 دانش آموزاز اعضاي تشكلات هلال احمر ، پيشتازان ، فرزانگان ، انجمن كانون ها و خبرگزاري كانون دانش آموزي (پانا) از 31 استان كشور شركت داشتند.

در همايش 4 روزه اعضاي مجامع دانش آموزي ، هر تشكل پس از برپايي كميسيون هاي تخصصي خود در قالب نشست هاي كارگاهي هيئت رئيسه كميسيون را مشخص كردند.

9 كانديداي عضويت در هيئت رئيسه مجمع در آخرين روز همايش پس از قرائت نطق خود و ارائه برنامه هايشان خود را براي رأي گيري آماده كردند.

پس از اين انتخابات محسن فرخي ، كانيداي رياست با اخذ 63 راي به عنوان رئيس مجمع دانش آموزي كشور معرفي شد، محمود نقويان و زهرا حسين پور به ترتيب با 52 و 44 رأي به سمت نايب رئيس اول و نائب دوم منصوب شدند.

شيداكاوياني با 96 رأي سخنگوي اعضاي مجمع دانش آموزي كشور شد ، آزاده شهيدي و احسان وطن دوست هركدام با 43 و 39 رأي منشي هيئت رئيسه مجمع شدند ، بازرسي مجمع را سعيد موكدي با 94 رآي بر عهده گرفت و پشتيباني اين مجمع را محدثه پرسيان و محمد خليلي هر كدام با 57 و 38 رأي برعهده گرفتند.

شيدا كاوياني با 84 راي و احسان وطن دوست با 63 رأي اعضاي شوراي برنامه ريزي وزارت آموزش و پروش را تشكيل دادند.

همچنين بعد از برگزاري يك دوره راي گيري ديگر ، زهرا حسين پور ، آزاده شهيدي ، محسن فرخي و محمود نقويان به ترتيب با 80 ، 74 ، 74 و 73 راي به عنوان اعضاي هيئت امناي دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش معرفي شدند.

مجمع دانش آموزي مشتكل از اعضاي درون سازماني سازمان هاي هلال احمر ، پيشتازان ، فرزانگان ، انجمن كانون ها و خبرگزاري كانون دانش آموزي كشور است. اين مجمع سياست هاي سازمان دانش آموزي را به مدت دو سال برنامه ريزي و تدوين مي كند و با مشاركت وزارت آموزش و پرورش آنها را به مرحله اجرا در مي آيد.

اين مجمع از بدو تاسيس سازمان دانش آموزي كشور پس از حذف معاونت پرورشي آغاز به كار كرده است.

کد مطلب 351794

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها