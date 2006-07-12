۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۸

/ با حضوري روساي قواي مجريه و قضائيه /

سومين نشست مجلس دانش آموزي برگزار مي شود

سومين اجلاس دانش آموزي در دوره سوم ، با حضور رئيس جمهور ، رئيس قوه قضايه و 150عضو پارلمان نمايندگان دانش آموزان ، در تهران برگزار خواهد شد.

رئيس مجلس دانش آموزي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: اين نشست به مدت 3 روز از تاريخ25 تا 27 تير ماه جاري در صحن مجلس شوراي اسلامي سابق در تهران برگزار مي شود.

اعظم كريمي افزود: تصويب انتشار سند بحران هاي ناشي از شيوع رفتارهاي پرخطر در مدارس كشور دستور كار سومين نشست مجلس دانش آموزي است.

وي خاطر نشان كرد: همچنين نمايندگان مجلس ياد شده بررسي طرح ارائه شده از سوي كميسيون دانش آموزي شهر تهران به صحن مجلس دانش آموزي ، با عنوان " آواي علم هنر " كه مربوط به فعال نمودن كميته هاي شوراي دانش آموزي است در دستور برنامه هاي خود قرار داده اند.

كريمي اظهار داشت: بررسي و بازبيني آيين نامه دانش آموزي و آيين نامه مدارس از ديگر برنامه هاي اجرائي اين نشست سه روزه در پارلمان نمايندگان مجلس دانش آموزي كشور است.

وي يادآور شد: در اين اجلاس نمايندگان مجلس دانش آموزي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزير و معاونان آموزش و پرورش ، رئيس سازمان دانش آموزي ، سفراي برخي كشورهاي جهان و مقامات لشكري و كشوري ديدار خواهند داشت.

