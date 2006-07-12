به خاك و خون كشيده شدن اعضاي يك خانواده فلسطيني در حمله هوايي اسرائيل / تاكيد مبارزان فلسطيني بر دادن پاسخ سخت به جنايات صهيونيستها

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، منابع پزشكي فلسطيني گزارش دادند كه دست كم شش نفر درحمله بامداد امروز جنگنده هاي ارتش رژيم صهيونيستي به خانه اي در محله شيخ رضوان در شمال نوار غزه به شهادت رسيدند.

يك منبع پزشكي گفت: دست كم شش فلسطيني در حمله اسرائيل به خانه نبيل سلميه در محله شيخ رضوان در شمال شهر غزه شهيد و حدود 30 تن ديگر جراحت هاي مختلفي برداشتند.

يك سخنگوي نظامي ارتش اسرائيل صبح امروز در تل آويو مدعي شد: محمد ضيف فرمانده گردانهاي عزالدين قسام شاخه نظامي جنبش حماس در حمله هوايي اسرائيل به خانه اي در منطقه شيخ رضوان زخمي شده است، اما از شدت جراحت هاي وي بي اطلاع هستيم.

اين درحاليست كه ابوعبيده سخنگوي گردانهاي عزالدين قسام امروز خبر زخمي شدن محمد ضيف را در جريان حمله هوايي جنگنده اف 16اسرائيل به محله شيخ رضوان تكذيب كرد و گفت كه ضيف به هنگام حمله در منطقه ياد شده حضور نداشته است.

در همين حال، گردانهاي عزالدين قسام اعلام كرد كه اعضاي اين گردانها "پاسخ سخت و دردناكي" به رژيم صهيونيستي به خاطر حمله به محله شيخ رضوان و شهيد و زخمي كردن شماري از فلسطينيان خواهند داد و هيچ كسي از آن درامان نخواهد بود.

منابع دفاع شهري فلسطيني گفتند كه در جريان حمله ياد شده علاوه بر منهدم شدن خانه نبيل سلميه چند خانه ديگر نيز منهدم شده است.

از سوي ديگر،يك منبع پزشكي فلسطيني اعلام كرد: يك مسئول كميته هاي مقاومت مردمي فلسطين صبح امروز بر اثر شدت جراحت هاي وارده به شهادت رسيد.

اين منبع گفت:هشام ابونصير مسئول كميته هاي مقاومت مردمي در منطقه خان يونس و از بنيانگذاران اين كميته ها در جريان مقاومت در برابر نظاميان اشغالگر در شهرك القراره در جنوب نوار غزه به شهادت رسيد.

ارتش رژيم اشغالگر قدس در طول شب گذشته به شهرك القراره و روستاي ابوالعجين در مجاورت اين شهرك در جنوب نوار غزه يورش برد.

يك منبع پزشكي فلسطيني خبر داد: يك شهروند فلسطيني صبح امروز بر اثر جراحت هاي وارده به وي در مركز نوار غزه به شهادت رسيده است.

برپايه اين گزارش، نظاميان رژيم صهيونيستي شب گذشته با يورش به شرق اردوگاه دير البلح در مركز نوار غزه حمله و به سوي فلسطينيان تيراندازي كردند.

اين درحاليست كه يك فروند هواپيماي ارتش رژيم صهيونيستي نيز صبح امروز به سوي يك دستگاه خودروي غيرنظامي در شهر غزه حمله كردند اما تلفاتي اين حمله در برنداشته است.

در همين حال، يك منبع امنيتي فلسطيني گفت كه يك فروند هواپيماي ارتش رژيم صهيونيستي سه شنبه شب به شمال بيت لاهيا در شمال نوار غزه حمله كرد، اما اين حمله نيز تلفاتي در برنداشت.