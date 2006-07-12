۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۴

نماينده سلسله و دلفان در تذكر آيين نامه اي:

استقلال امور آب در برخي استانها اجرايي نشده است

محمد رضا حسنوند نسبت به عدم اجراي لايحه مصوب مجلس مبني بر استقلال امور آب در استانها در برخي مناطق كشور تذكر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد رضا حسنوند درتذكر آيين نامه اي خود در جلسه علني امروز مجلس،  با استناد به مواد 192 و 193 و همچنين اصل 48 قانون اساسي، اظهارداشت: همه روزه شاهد هستيم كه عده اي از نمايندگان در قالب تذكرات شفاهي  و مكتوب به مسئولان اجرايي تذكر مي دهند.

نماينده سلسله و دلفان افزود: طبق آمار موجود 3 هزار و 825 تذكر آيين نامه اي در طول يك سال داشته ايم كه متاسفانه به دليل خلايي كه در ماده 192 آيين نامه داخلي  داريم وزرا و مسئولان اجرايي خود  را ملزم به پاسخگويي به نمايندگان  نمي دانند.

حسنوند تصريح كرد: درحاليكه اگر مسئولان اجرايي پاسخ تذكرات نمايندگان  را به صورت كتبي بدهند، قطعا از شمار سوال و تذكرات نمايندگان كاسته خواهد شد.

نماينده سلسله و دلفان در بخش ديگر سخنان خود نسبت به عدم اجرايي  شدن لايحه مصوب مجلس مبني بر استقلال امور آب استانها در برخي استانهاي كشور گفت: متاسفانه براساس اين اصل استعدادها در نظرگرفته نمي شود و در اجراي اين مصوبه سليقه اي عمل مي شود به طوريكه به رغم اجراي اين مصوبه در برخي استانها هنوز شماري از استانها از اجراي آن محرومند.

