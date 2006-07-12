نمايندگان مجلس به بودجه عمراني دولت عنايت بيشتري داشته باشند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آذربايجان شرقي ، احمدي نژاد صبح امروز در دومين روز شانزدهمين سفر استاني خود در جمع مردم شهرستان مرزي جلفا ، گفت : بايد در ايمان عمل صالح وايستادگي در مسير درست ثابت قدم باشيم.

رئيس جمهور، ملت ايران را الگوي موحدان وعدالت خواهان عالم دانست و افزود: مومنان هيچ گاه ظلم نمي كنند واهل غارت ثروت ملتها و ضايع كردن حقوق آنها نيستند.

احمدي نژاد رژيم صهيونيستي را نمونه اعلاي كساني دانست كه از ايمان به خدا فاصله گرفته اند و اظهار داشت: وجود اين رژيم منفور اثبات اين حقيقت تلخ است كه انحراف از مسير الهاي انسانها را به ضلالت كشانده و از حيوانات نيز پست تر خواهند شد، همان طور كه مي بينيد برخي از رفتارهايي كه غاصبان سرزمين فلسطين انجام مي دهند حتي از درندگان نيز سر نمي زند.

وي افزود: امروز ملت هاي عالم بيدار شده اند و ظلم را تحمل نمي كنند و در آينده نزديك شاهد خواهيم بود كه قدرتهاي فاسد از جمله رژيم صهيونيستي به زودي ساقط خواهند شد.

رئيس جمهور حمله ددمنشانه رژيم صهيونيستي به نوار غزه را نشانه استيصال آنها دانست كه آبروي حاميانشان را به حراج گذاشته اند و خطاب به حاميان رژيم صهيونيستي گفت: به شما قول مي دهم اگر به زودي شر اسرائيل را از منطقه كم كنيد اين مردم رئوف هستند و پرونده گذشته را خواهند بست.

احمدي نژاد دربخش ديگري از سخنان خود، سهميه امسال شهرستان جلفا ازتسهيلات ارزان قيمت بانكي را 5/4 ميليارد تومان عنوان كرد و با اشاره به اينكه بودجه عمراني دولت بايد توسط مجلس به تصويب برسد ، اظهار داشت همه نمايندگان مجلس به دولت لطف دارند اما اميدواريم عنايت آنان بيشتر شود اگر نمايندگان از اجراي پروژه هاي عمراني حمايت كنند فعاليت هاي عمراني را دو يا سه برابر خواهيم كرد.

وي در پايان تكميل طرح هاي نيمه تمام، مطالعه وطراحي براي ايجاد شهرك صنعتي، تاسيس مركز آموزش فني و حرفه اي، پيگيري خط ارتباطي مرزي، تلاش براي فعال كردن مجدد خط آهن، و حمايت از توسع موسسات آموزشي را از جمله برخي برنامه هاي دولت براي شهرستان جلفا عنوان كرد.