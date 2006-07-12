در سه سال اخير تعداد ورزشكاران استان اردبيل دو برابر شده اند

مژگان سلطاني درگفت وگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: ازاين تعداد ورزشكاران حدود 2 هزار و 880 نفر در رشته ورزشي آمادگي جسماني ، يك هزارو 7نفر در رشته تكواندو و 987 نفر در رشته واليبال بعنوان پرطرفدارترين رشته‌هاي ورزشي زنان درسطح استان فعال هستند.

وي با اشاره به دوره‌هاي آموزش براي بانوان ورزشكار گفت: درپايان سال 81 حدود 16 مورد كلاس آموزشي شامل كلاسهاي داوري ، مربيگري و آزمون‌هاي مختلف داشتيم كه امروز اين تعداد كلاس آموزش به 223 مورد رسيده است.

سلطاني در ادامه افزود: در خصوص اعزام ورزشكاران زن استان به مسابقات مختلف كشوري درسال‌جاري 24 مورد اعزام به مسابقات داشتيم كه در بخش مقامهاي تيمي در رشته كاراته مقام دو تيمي ، دووميداني مقام پنجم تيمي و دربخش انفرادي نيز 3 مدال طلا ، 15 نقره و 14 مدال برنز حاصل تلاش ورزشكاران زن ما بوده است.

سلطاني تصريح كرد: در سال گذشته ورزشكاران زن استان توانسته است 12 مدال طلا ، 16 نقره و 30 برنز از مسابقات متعدد كشور كسب نمايند و براي اولين بار خانم دانشور بعنوان اولين ورزشكاران اردبيلي توانست در مسابقات شطرنج يونان حضور و مينا پورسيفي نيز با حضور در مسابقات دو ميداني آسيايي و كسب مدال طلا در رشته 100×4 متر افتخار ديگري آفريد.