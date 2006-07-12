۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۳

بوش در آستانه سفر به آلمان :

بدون پاسخ ايران نمي توان تصميم خاصي گرفت

رئيس جمهوري آمريكا با تقدير از موضع صدراعظم آلمان در قبال موضوع هسته اي ايران اعلام كرد : در صورتي كه تهران به پيشنهادها پاسخ ندهد، غرب مجبور به واكنش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر،"جرج بوش" در گفتگو با روزنامه هندلز بلات همچنين با اشاره به برنامه هسته اي ايران اظهار داشت : آلمان تاكنون در موضوع هسته اي ايران نقش موثر و سازنده اي را ايفا كرده است .

وي درادامه با قدرداني از موضع " آنجلا مركل " صدراعظم آلمان در قبال موضوع هسته اي ايران تصريح كرد : ما در كنار دوستان خود سعي داريم تا راه حلي ديپلماتيك براي موضوع هسته اي ايران پيدا كنيم .

رئيس جمهوري آمريكا با اشاره به اينكه ايران هنوز پاسخ روشني به بسته پيشنهادي غرب نداده، افزود : تا زماني كه ايران به اين پيشنهادها پاسخ ندهد، نمي توان تصميم خاصي را در اين باره اتخاذ كرد. چنانچه ايران پاسخ مثبتي به پيشنهادهاي مطرح شده ندهد غرب مجبور به واكنش خواهد شد .

" بوش " قرار است براي ديدار با صدراعظم آلمان و برخي ديگر از مقامهاي راهي اين كشور شود .

اين در حالي است كه در آستانه اين سفر حدود 30 گروه در آلمان مخالفت خود را با سياستهاي جنگ طلبانه آمريكا  اعلام كردند .

