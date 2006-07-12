شعر و انديشه " دكتر شفيعي كدكني " تحليل مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين سلسله نشست ها با هدف ارزيابي ، تحليل و آسيب شناسي جريانهاي ادبي و چهره هاي تاثيرگذاربرشعرانقلاب اسلامي و تبيين آثار اين جريان ها تشكيل مي شود.

طي نشست هاي پيشين ، شعر و انديشه شاعران شناخته شده اي چون : دكتر سيد علي موسوي گرمارودي و دكتر طاهره صفارزاده ( دانشمند برتر زن جهان اسلام در سال 2005 ) مورد بررسي قرار گرفته است .



نشست هاي ادبي حوزه هنري استان تهران ، چهارشنبه هاي پاياني هر ماه در تماشاخانه آيينه واقع درميدان آرژانتين ، بلوار بيهقي ، خيابان شانزدهم شرقي شماره 21 برگزار خواهد شد .