۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۵

با حضور جمعي از اهل قلم ؛

شعر و انديشه " دكتر شفيعي كدكني " تحليل مي شود

ميراحمد ميراحسان در ادامه نشست هاي ماهانه پونتيك نو و بازخواني هاي نيمايي ، شعر و انديشه دكتر محمدرضا شفيعي كدكني را تحليل و بررسي مي كند .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين سلسله نشست ها با هدف ارزيابي ، تحليل و آسيب شناسي جريانهاي ادبي و چهره هاي تاثيرگذاربرشعرانقلاب اسلامي و تبيين آثار اين جريان ها تشكيل مي شود.

طي نشست هاي پيشين ، شعر و انديشه شاعران شناخته شده اي چون : دكتر سيد علي موسوي گرمارودي  و دكتر طاهره صفارزاده ( دانشمند برتر زن جهان اسلام در سال 2005 ) مورد بررسي قرار گرفته است . 

نشست هاي ادبي حوزه هنري استان تهران ، چهارشنبه هاي پاياني هر ماه در تماشاخانه آيينه واقع درميدان آرژانتين ، بلوار بيهقي ، خيابان شانزدهم شرقي شماره 21 برگزار خواهد شد .

