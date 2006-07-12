فارغ التحصيل زبان انگليسي " دعاي ندبه " را منظوم كرد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، مهدي ملكوتي فر (شرقي) شاعر نيشابوري در اين خصوص اظهار داشت : از كودكي در خانواده مذهبي بزرگ شده ام وهمواره در جلسات ادعيه و ذكر مناقب ائمه اطهار حضور يافته ام و طي ساليان گذشته افتخار داشته ام به مدح اهل بيت عصمت وطهارت بپردازم .



وي كه از دوران دانشجويي در سال 70 شعر مي گويد ، تصريح كرد : تا كنون بيش از يك هزار بيت شعر در موضوعات غدير خم ، حجاب ، چفيه ، ساقي و ساغر، محرم، ولايت ، منقبت اهل بيت (ع) و اشعار طنز اجتماعي سروده ام .

وي گفت : سرودن ترجمه منظوم دعاي ندبه بيش از سه ماه به طول انجاميد كه در 240 بيت و در قالب مثنوي صورت پذيرفته است.

ملكوتي فر اظهار داشت : ترجمه هر زباني به زبان ديگر هيچگاه لطافت و شيوايي اوليه را نخواهد داشت و نمي توان آن گونه كه بايد مفاهيم اصلي آن را به مخاطب انتقال داد و كلام معصومين (ع) از ويژگي خاصي برخوردار است ، لذا سعي كرده ام تا از ساده ترين كلمات و اصطلاحات كه داراي پيام رساني بهتر براي عموم مردم باشد استفاده كنم.

وي تصريح كرد : اميدوارم بتوانم با حمايت مسئولين فرهنگي در شهرستان و استان ، اين اشعار را همراه با متن كامل دعاي ندبه به چاپ رسانده و در اختيار مشتاقان حضرت بقيه الله الاعظم قرار بدهم .



مهدي ملكوتي فر (شرقي) كارمند اداره آموزش و پرورش و تحصيل كرده رشته زبان انگليسي مي باشد ، وي درحال حاضر مسئوليت كانون شهيد باهنر نيشابور را عهده دار است .