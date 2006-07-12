كرمان قهرمان رقابتهاي هندبال قهرماني كارگران ايران شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" در اين دوره از رقابتها 10 تيم از استانهاي فارس ، مركزي ، لرستان ، مازندران ، بوشهر ، كرمان ، اصفهان ، خراسان رضوي، يزد و سمنان حضور داشتند كه در آخرين روز برگزاري اين مسابقات ابتدا در ديدار رده بندي تيم چوكا فولاد اصفهان مقابل تيم فارس قرار گرفت كه در پايان تيم اصفهان توانست با نتيجه 34 بر 28 فارس را شكست دهد و عنوان سومي را آن خود كند و در ديدار پاياني دو تيم كرمان و مركزي مقابل هم قرار گرفتند كه در پايان تيم ميزبان توانست با نتيجه 25 بر 24 از سد حريف خود بگذرد و عنوان قهرماني اين مسابقات را بدست آورد.

درپايان و توسط حامد حاجي پوررئيس هيئت هندبال كارگران كشور تيم فارس به عنوان تيم اخلاق و محسن طاهري از تيم اصفهان به عنوان بازيكن برتر معرفي گرديدند كه جوايز ارزنده اي توسط گلپرور مدير كل تربيت بدني كارگران به تيم هاي برتر اهدا شد.