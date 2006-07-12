قانون خروج صنايع مزاحم و آلاينده بايد هر چه سريع تر عملي شود

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: بر اساس تبصره 20 ماده 55 قانون شهرداري ها ، مسئوليت خروج صنايع مزاحم و آلاينده با اين ارگان است ولي تاكنون اقدام موثري در اين زمينه انجام نشد.

به گفته دكتر سيد خلاق ميرنيا ، طي مذاكرات صورت گرفته و بر اساس قول مساعد استاندار ، اعضاي شوراي شهر و مسئولان شهرداري تهران ، اجراي قانون مذكور در تهران بزودي آغاز مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه صنايع آبكاري از مهم ترين صنايع آلاينده فعال در داخل شهر تهران است ، اضافه كرد: اين صنايع بايد به داخل شهرك هاي صنعتي ويژه منتقل و از سطح شهر جمع آوري شود كه البته در چند سال گذشته نسبت به اين موضوع كم توجهي شده است.



