دوسالانه عكس بازتابي از اوضاع عكاسي ايران است

دبير دهمين دوسالانه عكس ايران در گفتگو با خبرنگار "مهر" درباره اين دوسالانه گفت: "دوسالانه عكس به شكل منظم برگزار نشد و برخي سال ها به جاي دوسالانه هر سال برگزار شد. دوره هاي ششم، هفتم و هشتم اين دوسالانه به شكل بين المللي برگزار شد و بين دوره هاي هشتم و نهم يك فاصله پنج ساله به وجود آمد. نهمين دوسالانه عكس ايران سال 1383 با دبيري بهمن جلالي برگزار شد."

مجتبي آقايي درباره دليل برگزارنشدن دوسالانه دهم عكس به شكل بين المللي تصريح كرد: "امسال تصميم بر اين است كه دوسالانه عكس به شكل داخلي برگزار شود. دوسالانه عكس ايران به جايگاه ارزنده اي در اين سال ها دست يافته و حتي در رديف برنامه هاي يونسكو قرار گرفته است. اما به دليل وقفه پنج ساله اي كه بين دوره هشتم و نهم اين دوسالانه افتاد، تحولي ناشي از بهم ريختگي در ساختار دوسالانه نهم به وجود آمد. در نتيجه دهمين دوسالانه عكس به شكل داخلي برگزار مي شود."

وي در ادامه خاطرنشان كرد: "نگاه ما در برگزاري دهمين دوسالانه عكس مهيا كردن فضا براي تمام گرايش هاي مطرح عكاسي است. در دوره هاي قبل عمده تمركز روي عكاسي خلاق بود و اين امر اعتراضات جدي را در پي داشت. اما در اين دوسالانه سعي كرديم با دعوت از عكاسان پيشكسوت روي تمام شاخه هاي عكاسي متمركز شويم. همچنين در كنار اين دوسالانه بخش ويژه اي به نام حضرت محمد (ص) در نظر گرفته ايم. هدف از برگزاري دهمين دوسالانه عكس ايران به تصوير كشيدن آينه تمام نماي ظرفيت هاي موجود عكاسي در ايران است."

مشاور مركز هنرهاي تجسمي درباره اشتغالزايي براي دانش آموختگان عكاسي در كنار برگزاري دوسالانه عكس گفت: "گرچه نبايد اين دو حيطه را به لحاظ عملكرد با هم مقايسه كرد، اما شايد گنجاندن و فراهم كردن بازار كار براي عكاسان نيز نكته درست و قابل تاملي باشد. واقعيت اين است كه بسترسازي بازار كار به نوعي به پيگيري و فعاليت درست انجمن ها و مطالبات آنها برمي گردد."

دهمين دوسالانه عكس ايران را مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در آبان ماه سال جاري با برگزاري نمايشگاهي از عكس هاي منتخب برگزار مي كنند.