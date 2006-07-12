سه نفر اول هر رشته المپياد علمي- دانشجويي از سربازي معاف مي شوند / بانك كشاورزي برترين هاي مهندسي كشاورزي در المپياد را بورسيه مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "حسين پوركاظمي" عصر روز گذشته در افتتاحيه يازدهمين المپياد علمي-دانشجويي در دانشگاه تهران افزود: در سال 74 اولين المپياد علمي - دانشجويي با رشته هاي ادبيات فارسي، الهيات و معارف اسلامي، رياضي، فيزيك، شيمي، مهندسي برق و عمران آغاز شد. امروز اين المپياد در 16 رشته و بدون هيچ بودجه اي برگزار مي شود.

وي اظهار داشت: شركت در مرحله نهايي المپياد به دو صورت متمركز و نيمه متمركز است كه نفرات آن از طريق كنكور سراسري كارشناسي ارشد و 15 نفر برتر هر رشته و آزمون هايي كه در دانشگاه ها براي دانشجويان كارشناسي برگزار مي شود، انتخاب مي شوند.

معاون فني و آماري سازمان سنجش گفت: از سال گذشته با برگزاري آزمون هايي در دانشگاه هاي سراسر كشور برترين هاي آزمون به صورت نيمه متمركز انتخاب و به سازمان سنجش معرفي شدند.

وي ادامه داد: در سال جاري از 250هزار نفر كنكور كارشناسي ارشد، 230 نفر به عنوان 15 نفر اول هر رشته به صورت متمركز در اين المپياد شركت مي كنند.

پوركاظمي افزود: 3 نفر اول هر رشته المپياد از سربازي معاف مي شوند و بانك كشاورزي نيز كه تا سال گذشته برترين هاي تمام رشته ها را بورسيه مي كرد امسال تنها در رشته مهندسي كشاورزي به نفرات برتر بورس تحصيلي اعطا مي كند.

دبير كميته اجرايي المپياد علمي-دانشجويي اظهار داشت: كشور ما به ورزش ارج مي نهد و سرمايه گذاري هاي بسياري را براي پيشرفت آن انجام مي دهد اما اگر به دانش ارج ندهد ورزش نيز ارزشي نخواهد داشت. ارج نهادن به جواناني كه مي خواهند به جاي توپ زدن، مرزهاي دانش را درنوردند اهميت بيشتري دارد و ثمرات مفيد تري را به جاي مي گذارد.

به گزارش مهر، المپياد علمي دانشجويي كشور با حضور 450 داوطلب برگزار مي شود. المپياد رياضي به صورت بين المللي برگزار مي شود.