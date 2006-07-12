محمدعلي طالبي در گفتگو با مهر: ادبيات معاصر ما از سينما پيشي گرفته است

محمدعلي طالبي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد ميزان دخل و تصرف يك كارگردان در هنگام ساخت فيلمنامه اي اقتباسي گفت: "چون دنياي ادبيات كاملاً با سينما متفاوت است و در عين حال داراي اشتراكات زيادي با هم هستند، بنابراين يك فيلمساز زماني مي تواند به يك رمان نزديك شود كه آن را از صافي سينما و ذهنش عبور دهد كه در اين صورت رمان تبديل به چيز ديگر مي شود."

سازنده "چكمه" تاكيد كرد: "البته ادبيات و سينما هر كدام جايگاه خاص خودشان را دارند. در ادبيات همانند سينما آثار بزرگي وجود داشته كه هنگام اقتباس تبديل به آثار بزرگي شده اند و حتي گاه از فيلم نيز جلوتر بوده اند."

وي در مورد همكاري موفق سينماگران با نويسندگان و كم شدن اين جريان در دهه هاي اخير گفت: "در يك دوره سينما از ادبيات پيشي گرفت و چون آثار سينمايي تصويري بودند و مورد توجه عامه مردم، اين باعث گرايش بيشتر نويسندگان به حضور آثارشان در سينما شد و برخي نويسندگان هم اصلاً فيلمساز شدند. گرچه در سال هاي اخير ادبيات به نوعي از سينما پيشي گرفته و شايد سينما در اين ده سال اخير رشد كمتري داشته است. حتي برخي فيلمسازان پيشكسوت ما به نوشتن رمان و كتاب روي آوردند."

سازنده "تيك تاك" در مورد حضور ادبيات كهن و كلاسيك ايراني در ساخت فيلم ها گفت: "ادبيات كلايسك ما مانند يك درياي ناشناخته است. درست مثل يك گنج نهان در زمين كه هر از گاهي تكه اي از اين جواهر توسط عده اي دستمايه ساختن فيلمي مي شود كه به شدت هم موفق است. به راحتي مي توان اين آثار فاخر و كهن را براي ساخت فيلم هاي ايراني به روز كرد."