حساسيت انتخاب دانشجويان موسيقي رو به افزايش است / بررسي مسائل و مشكلات پذيرش دانشجويان رشته موسيقي در دانشگاهها

فرهت در گفت و گو با خبرنگار موسيقي مهر ، با بيان اين مطلب گفت : تمام كساني كه به آزمون عملي موسيقي راه مي يابند واجد شرايط نيستند اما ناگفته نماند كه هر سال بر تعداد داوطلبين آگاه و مستعد رشته موسيقي افزوده مي شود و به تبع آن ، كار ما در انتخاب و گزينش دانشجو با حساسيت بيشتري رو به رو مي شود.

اين آهنگساز با اشاره به اين نكته كه نسل جوان در قياس با نسل هاي پيشين به تكنيك و مهارت بالاتري در نواختن ساز دست پيدا كرده اند افزود : تا چندي پيش بر اين عقيده بوديم كه براي نوازندگان قديمي جانشيني وجود ندارد اما جواناني كه به مرحله آزمون عملي رشته موسيقي راه مي يابند عقيده و نظر ما را تغيير داده اند.

فرهت در پاسخ به اين سوال كه آيا بين تعداد دانشجوياني كه فارغ التحصيل مي شوند و محيط كار و ميزان امكانات خارج از دانشگاه تناسبي هست يا خير؟ اظهار داشت : يك هنرمند با خلاقيتي كه دارد هيچگاه بي كار نمي ماند. يك نوازنده خوب - اگر ساز زهي مي نوازد - جذب اركسترها خواهد شد وبه غيراز آن نيز مي تواند كلاس بگذارد و شاگرد خصوصي بگيرد.

فرهت در حالي اين پاسخ را مطرح كرد كه هر سال تعداد بسيار زيادي از دانشكده هاي موسيقي آزاد، ملي و سوره ، از تحصيل فارغ مي شوند.

به گفته سازنده سمفوني "خليج فارس" ، سازمان سنجش براي اين كه حق اهل موسيقي در آزمون دانشگاه ضايع نشود، حق انتخاب تعداد بيشتري را در اختيار هيات ژوري گذاشته است.

به گزارش مهر، داوطلبين كنكور رشته موسيقي، فقط پس از قبولي در آزمون علمي ، به مرحله آزمون عملي وارد مي شوند و در اين مرحله است كه ساز تخصصي شان محك زده شده و در صورت قبولي به دانشگاه راه مي يابند.