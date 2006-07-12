ناشران شهرستاني نياز به آموزش راههاي نشر كتاب دارند

حسن حسني سعدي درگفتگو با خبرنگار كتاب مهر، با بيان اين مطلب افزود : درشهرستاني مانند كرمان كه ما فعاليت مي كنيم شاهديم كه هرروزناشران بيشتري كار و كسب كتاب را رها مي كنند و كارنشررا به ديگران مي سپارند .

وي در ادامه افزود : ناشران شهرستاني مشكلات زيادي دارند ازجمله نداشتن امكانات توليد و دراختيار نداشتن شبكه هاي پخش براي توزيع كتابهاي خود ؛ ولي مساله اي كه بيش ازهمه گريبانگير نشركتاب شهرستاني مثل كرمان است نداشتن تخصص لازم براي توليد كتاب است.

مدير نشر فانوس كرمان خاطرنشان كرد : اگردرهمه شهرستانها كلاسهايي كه به ناشران روشهاي آماده سازي ، توليد ، چاپ و توزيع كتاب را آموزش دهد برگزار شود ، كمك موثري به بالابردن سطح كيفي توليد كتاب در كشور مي شود.

وي درادامه تصريح كرد : ما مدام ازمشكل توزيع كتاب سخن مي گويم درحالي كه تاكنون كسي به اين موضوع فكرنكرده كه چگونه مي توان اين مشكلات را بر طرف كرد . اگر تحقيق و پژوهشي همه جانبه و فراگير در زمينه مشكلات توزيع و پخش كتاب صورت بگيرد به راحتي مي توان اين مشكلات را بر طرف كرد.

سعدي خاطرنشان كرد : دركرمان ناشران يكي بعد ازديگري به دليل بي تجربگي اين كار را رها مي كنند و لزوم برگزاري كلاسهاي آموزشي از اولويت هاي نشر كتاب در اين منطقه محسوب مي شود كه دولت بايد فكري جدي براي اين موضوع بكند ؛ چرا كه اگر نشر كتاب بدون پشتوانه علمي و تجربي باشد بدون شك با شكست مواجه مي شود .