انتخاب زيدان سرپوشي بر توهين بزرگ بازيكن ايتاليايي به مسلمانان / فيفا مي خواهد اوضاع آرام بماند ؛ گزارش انتقادي مهر از ماجراي انتخاب زيدان به عنوان برترين بازيكن جام جهاني 2006 آلمان

به گزارش خبرنگارمهر، درحالي كه پس ازاخراج زيدان درديدارفينال رقابتهاي جام جهاني وپيروزي ايتاليابسياري از كارشناسان و صاحبنظران شانس كاپيتان تيم ملي فرانسه براي كسب توپ طلاي هجدهمين دوره رقابتهاي جام جهاني راكمترازرقيبان ايتاليايي اش مي دانستند اما فدراسيون بين المللي فوتبال - فيفا - درفاصله 12ساعت بعد ازپايان بازي فينال زين الدين زيدان بازيكن مسلمان تيم ملي فرانسه را به عنوان بهترين بازيكن جام هجدهم انتخاب كرد.

اين انتخاب در شرايطي صورت گرفت كه زيدان در دقيقه 110 ديدار فينال با ضربه اي ناشايست بر سينه ماتراتزي او را نقش بر زمين كرد تا اين حركت ضمن زير سوال بردن خصوصيات اخلاقي زيدان، اين سوال را در ذهن علاقمندان و فوتبال دوستان سراسر جهان بوجود بياورد كه اين بازيكن ايتاليايي به زيدان چه گفت كه او تمامي كارنامه اخلاقي خوب گذشته اش را زير سوال برد و با چنين حركت ناشايستي بازيكن ايتاليايي را نقش برزمين كرد؟

پس از اين اتفاق از سوي روزنامه ها ، مسئولان و حتي مقامات سياسي كشورهاي مختلف خصوصا فرانسه اعلام شد كه ماتراتزي در هنگام درگيري با زيدان او را « مسلمان تروريست» خطاب كرده كه اين توهين بزرگ باعث شده است زيدان آن حركت را انجام دهد. اين اظهار نظر درحالي با تاييد ساير نزديكان تيم ملي فرانسه رنگ واقعيت بيشتري به خود گرفت كه زين الدين زيدان اعلام كرده است در مورد حرفهايي كه ماتراتزي به او زده است بعدا صحبت خواهد كرد.

با اين حال به نظر مي رسد به كار بردن لفظ تروريست خطاب به بازيكن مسلماني كه داراي پرونده اخلاقي مثبت و موجهي است از سوي بازيكني كه در شمار بازيكنان خشن و بداخلاق فوتبال ايتاليا و حتي جهان قرار دارد، براي فدراسيون بين المللي فوتبال نيز مسجل شده و مسئولان رده بالاي فيفا براي آن كه بر اين توهين بزرگ ماتراتزي سرپوش بگذارند و به نوعي جو را آرام كنند زيدان را به عنوان بهترين بازيكن جام هجدهم انتخاب كرده است.

قطعا اگر اين انتخاب صورت نمي گرفت اين احتمال وجود داشت كه زيدان تصميم بگيرد در مصاحبه هاي خود پرده از واقعيت هايي بردارد كه ممكن بود ماهيت شعارهاي فيفا و مسئولان آن مبني بر جدايي ورزش از سياست و بازي جوانمردانه را زير سوال ببرد. سپ بلاتر و همه همكارانش در فدراسيون بين المللي فوتبال در تمام طول برگزاري مسابقات جام جهاني از شعار بازي جوانمردانه و مبارزه با نژاد پرستي سخن گفته اند و حالا اگر از سوي زيدان اعلام مي شد كه ماتراتزي در فينال مسابقات جام جهاني او را تروريست خطاب كرده است قطعا تمامي اين شعارها رنگ مي باخت و عملكرد آنها نيز زير سوال مي رفت.

شايد به همين خاطر بود كه آنها با اهداء جايزه بهترين بازيكن جهان و انتخاب زيدان به عنوان برنده توپ طلاي جام هجدهم تا حدودي بازيكن فرانسوي را آرام كردند تا او حقايق درگيري اش با بازيكن خشن و بداخلاق تيم ملي ايتاليا را افشا نكند. اين ذهنيت درحالي به واقعيت نزديكتر مي شود كه زيدان پس از بازي فينال هنوزحاضر نشده است در مورد آن صحنه و حرفهايي كه بين او ماتراتزي رد وبدل شد اظهار نظر كند. ضمن اينكه مسئولان فدراسيون بين المللي فوتبال نيز پس از بازي فينال هنوز در مورد اين درگيري اظهار نظر مشخصي نكرده اند.

به نظر مي رسد اگر فيفا به دنبال سرپوش گذاشتن بر توهين بزرگ بازيكن تيم ملي ايتاليا و آرام كردن اوضاع حاكم بر جام جهاني و متهم نشدن به طرفداري از مسائل سياسي و نژاد پرستي نبود ، زيدان را به عنوان برنده توپ طلاي اين دوره از مسابقات انتخاب نمي كرد و اين احتمال مي رفت كه با توجه به قهرماني تيم ملي ايتاليا در مسابقات جام جهاني يكي از چهار بازيكن نامزد دريافت توپ طلا به اين عنوان دست پيدا مي كرد.