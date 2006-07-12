۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۶

با تهديد به بررسي مسئله تهران در شوراي امنيت نمايان شد؛

اظهارات تنش آفرين مقامهاي آمريكايي درباره موضوع هسته اي ايران

در حالي كه جامعه بين المللي بر ضرورت حل صلح آميز موضوع هسته اي ايران تاكيد كرده است، مقامهاي آمريكايي در ادامه بحران آفريني درباره اين مسئله تهديد كردند كه اگر ايران به پيشنهاد هسته اي غرب پاسخ ندهد، موضوع در شوراي امنيت موردبررسي قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در جمع خبرنگاران بار ديگر بر موضع پيشين آمريكا تاكيد كرد و از شركاي آمريكا خواست تا به توافق خود درآستانه نشست وزراي خارجه گروه 1+5 پايبند باشند.

وي افزود :"در صورت نبود يك پاسخ روشن وبرآورده نكردن شروط از سوي ايران ، گروه 1+5 در گذشته اعلام كردند كه كاملا آماده هستند ازطريق شوراي امنيت اقدام كنند" .

اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان يك تعامل كلي (بسته پيشنهادي) به ايران در ازاي توقف غني سازي اورانيم ارائه دادند .

اين گروه كه به 1+5 موسوم است خواهان اعمال تحريم عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل است . آمريكا بارها اعلام كرده است كه قدرتهاي بزرگ موافقت كردند كه اگرايران شرايط مذاكرات را رد كند از طريق شوراي امنيت عليه تهران اقدام خواهند كرد .

