قرائت قرآن بايد مقدمه اي براي درك معاني سازنده آن باشد

حجت الاسلام سيد محمد علي ايازي قرآن پژوه و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه بخشي از آثار و جاذبه هاي قرآن با خواندن متن قرآن مرتبط است، اظهار داشت: اگر كسي مي خواهد با پيامهاي قرآن آشنا و با معاني آن مأنوس شود بايد قرآن بخواند.

وي تصريح كرد: دعا كلماتي است كه ما در دل زمزمه مي كنيم و هنگامي كه الفاظ ادا مي شود، كه از نظر روحي و روانشناسي تأثير معنوي و روحي بسيار زيادي بر فرد مي گذارد و نوعي آرامش ايجاد مي كند.

حجت الاسلام سيد محمد علي ايازي با تأكيد بر اينكه در مورد دعا اعتقاد داريم كه بايد از بزرگان به ما رسيده باشد، افزود: با توجه به آثار روحي و رواني خواندن قرآن بايد الفاظ و كلمات آهنگين كه طنين و آواي مخصوص دارد، مورد توجه قرار گيرند.

وي با اشاره به اينكه آموزش قرآن و خواندن قرآن بسيار اهميت دارد، ياد آور شد كه آموزش بايد به صورت مقدمه و زمينه اي براي فهم دقيق معاني و مفاهيم قرآن باشد.

اين قرآن پژوه و محقق با اشاره به اينكه بد فهمي در هر زمينه اي كه باشد مضر است، تأكيد كرد: اگر كسي حرفي بزند و مخاطب آن را نفهمد، سوء تفاهم ايجاد مي شود.

حجت الاسلام ايازي گفت: فهم قرآن مراتبي دارد و لايه لايه است يعني هم ظاهر و هم باطن دارد. از اين رو انسان به اندازه درك و فهم خود مرتبه و درجاتي از معاني قرآن را استنباط مي كند .

وي در ادامه افزود: كسي كه قرآن تفسير مي كند بايد اين دعا را به ياد داشته باشد كه " پرودگارا همواره به من فزوني علم عطا كن" اين دعا را هميشه پيامبر اكرم (ص) مي خواند تا بتواند قرآن را بهتر تفسير و به درك درستي از آن نايل شود.